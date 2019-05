La furia de Residente: YouTube censura "Somos Anormales"

View this post on Instagram

Después de ver mil videos de gente que no dice nada en sus canciones… Después de ver como rebota el dinero en las nalgas de mujeres…Youtube, dueños de “la verdad” dentro del arte, decidió bajar el video de “Somos Anormales” de mi canal. Estuvieron jodiéndonos por dos años hasta que lo lograron. Felicidades 🎉🎊🍾 Bajaron mi primer video como director, con un elenco de actores brutal y todo por no poder ver a una mujer pariendo personas • After seeing thousands of videos of people that don’t say anything in their songs… after seeing how money bounces on the butt cheeks of women… YouTube, owners of “the truth” when it comes to art, decided to take down the video “Somos Anormales” from my channel. They were fucking around for two years until they finally got what they wanted. Congrats YouTube! 🎉🎊🍾 They put down my first video as a director, with a cast of brilliant actors and all because they couldn’t bare to see a woman giving birth to people🙎‍♂️🤦‍♂️ @youtubemusic