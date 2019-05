"Podemos Hablar": Álvaro Gómez recordó episodio de abuso sexual que sufrió por parte de un sacerdote cuando tenía 13 años

Como ya es costumbre, este viernes se emitió un nuevo capítulo de "Podemos Hablar". En esta oportunidad los invitados fueron Antonella Ríos, Nicole Moreno, Pepe Auth, Jordi Castell, Cristina Tocco y Álvaro Gómez.

En la instancia, los famosos contaron historias y momentos de su vida íntima, algunos más fuertes que otros. De hecho, el actor de Canal 13 impactó con una fuerte confesión durante la noche a cargo de Julián Elfenbein.

Álvaro Gómez relató episodio de abuso en colegio jesuita

Durante la sección de "punto de encuentro", el oriundo de Osorno recordó un duro episodio personal.

Todo comenzó cuando el animador preguntó si alguno de los invitados había sido víctima de abuso sexual. Ahí, Cristina Tocco y Álvaro Gómez dieron un paso enfrente.

“Mi experiencia fue en el colegio, colegio jesuita. La verdad te soy súper franco (…) Me cuesta determinar una edad concreta. Me atrevería decir entre los 13 y 14 años, algo así, tal vez 12”, partió diciendo el intérprete de "Pacto de Sangre".

Según su relato, todo esto ocurrió´en el Colegio San Mateo de Osorno. En ese recinto, un sacerdote le habría pedido medir diferentes lugares de su cuerpo, incluyendo sus partes íntimas.

“No tengo problema en hablarlo, porque siento que es justamente haciendo visible este tipo de cosas de alguna manera siento que es la forma que más puedo aportar en la sociedad en la que vivo”, agregó el actor.

Asimismo reflexionó entorno a este episodio, pues tardó unos ocho años en revelarlo, por lo que mucha gente lo juzgó.

“Es súper doloroso después con el tiempo. Hay gente que te juzga, y ni siquiera directamente. No son capaces de mirarte a la cara y enfrentarte. Si tienen algún cuestionamiento o alguna duda, yo no tengo problema en responderla, pero si lo haces por Facebook, es bien difícil. Gente que dice ‘¿por qué no lo dijiste en su momento?’, en su momento yo no sabía lo que estaba pasando, y cuando me di cuenta tenía 18 o 19 años, y se lo dije a mi vieja, y dejó la caga en el colegio”, concluyó Gómez.