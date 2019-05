Siete preguntas que el final de "Game of Thrones" dejó sin contestar

Después de tantos años de alegrías, sangre y traiciones, "Game of Thrones" finalmente acabó.

Sólo era cuestión de tiempo para que HBO le diera una conclusión a la historia que estuvimos siguiendo por tanto tiempo. Si bien para muchos seguidores la serie acabó demasiado rápido, sobre todo teniendo en cuenta los pocos episodios invertidos en la octava temporada, ya nada podrá devolvérnosla, ni siquiera un puñado de firmas recogidas por internet.

Para algunos "Game of Thrones" acabó como debería. Para otros terminó siendo un desastre.

Lo cierto es que independientemente de si te gustó o no, esta octava temporada no fue capaz de concluir algunas lineas argumentales o no dejó claro lo que ocurrió con ciertos personajes. Era de esperarse, se trata de un mundo tan extenso y con tantos personajes, que la prisa por acabar la serie haya dejado algunas preguntas sin resolver.

A continuación veremos una lista de ocho dudas que quedaron con respectiva ALERTA DE SPOILERS:

Los hombres Sin Rostro y sin presencia

Sin duda Jaqen H'ghar es uno de los personajes más enigmáticos de GOT. Su extraña forma de hablar, su particular método de entrenamiento a Arya y todo el misticismo en torno a House of Black and White y el credo de los Hombres Sin Rostro generó numerosas preguntas en el público.

No obstante, la serie acabó sin que supiéramos mucho más al respecto. Se decía que Syrio Forel era el mismo Jaqen H'ghar o que los Hombres sin Rostro serían relevantes para los últimos combates.

Los espectadores no tuvieron literalmente nada más, ni una mención de esta agrupación. Para colmo de males, Arya Stark no tuvo la necesidad de emplear una sola vez las caras que usaba para disfrazarse. Algunos querían ver una muestra más de esta curiosa habilidad, pero jamás fue mostrada esta temporada.

Guardia de la noche… ¿desperdicio de recursos?

Jon Snow Volvió a Castle Black para unirse nuevamente a la Guardia de la Noche como castigo a su crimen. Allí vemos cómo se une a los Pueblos Libres y parten hacia más allá del muro.

¿Pero tiene alguna utilidad la Guardia de la Noche ya que no hay caminantes blancos ni salvajes que sean hostiles? Se sabe que sigue existiendo como lugar a donde se envían criminales, bastardos y gente pobre, pero la cuestión es ahora en qué tareas se ocuparán estos nuevos miembros. ¿Servirán solamente de guardabosques o jugarán a las cartas hasta que vuelva a surgir alguna amenaza al otro lado del muro?

Las profecías que no se cumplieron

Las profecías en "Game of Thrones" tuvieron un papel fundamental en el misterio armado en torno a la serie. Sin embargo, a final de cuentas nunca se supo si fueron resueltos o no.

Por un lado está la profecía de Azor Ahai, el supuesto príncipe prometido del Señor de la Luz. Según esta fe, algún día iba a volver un legendario héroe que acabaría con la oscuridad creada por El Gran Otro, la antítesis de R'hllor. Se creyó que este iba a ser Jon Snow, pero todo cambió de planes cuando fue Arya quien destruyó al Rey de la Noche.

Curiosamente la leyenda cuenta que Azor Ahai clavó un filo en el corazón de su esposa para crear a Lightbringer, la espada legendaria. Eso sí, Jon clavó fue una daga en el corazón de su tía.

También está la profecía del Valonqar. Esta historia fue contada por una bruja a la que Cersei acudió cuando era joven. La hechicera le habla de su futuro y le dice que tendrá tres hijos. Además, señala que será reina solo por un tiempo, porque llegaría después una más bonita y más joven (felicidades, Bran).

Sumado a eso, le dijo que en un momento llegaría el valonqar (hermano pequeño en valyrio) y la ahorcaría con sus manos. Bueno, sabemos que eso no pasó..

Animales sin rumbo

Cuando Arya liberó a su loba Nymeria en la primera temporada, pensamos que no la volveríamos a ver jamás.

Tiempo después Arya, con mayor edad, se encuentra a Nymeria con su manada.

La loba la reconoce, pero decide irse para que esta vez de verdad perderse para siempre.

En los libros la loba tiene un papel, pero en la serie terminó siendo un hecho anecdótico.

Por otro lado, no sabemos a dónde llevó Drogon el cuerpo de Daenerys. ¿Tal vez regresaría a Vayria? Bran dijo que trataría de buscarlo, pero nos quedamos con la duda de su paradero.

El resto de tropas de Daenerys

La muerte de Daenerys dejó a muchos de sus seguidores sin nada que hacer.

Por ejemplo, después de que los Inmaculados decidieran no ejecutar a Jon Snow, zarparon rumbo a Naath a tratar de hacerse una vida.

Pero la efímera reina también tenía otras tantas tropas. Los dothrakis, que pudieron multiplicarse misteriosamente después de la pelea en Winterfell, no se sabe a dónde irán. Tal vez la mayoría vuelva a Essos o algunos se queden saqueando los Seis Reinos. Esto no fue claro.

Recordemos también que Daenerys tomó el control de varias ciudades en Essos.

En Meereen dejó a Daario Naharis y a los Second Sons para que defendieran su soberanía. ¿Lograron mantener la paz? ¿Los antiguos esclavizadores lograron comprar su lealtad? ¿Seguirían teniendo vida de mercenarios? De esto no se sabe absolutamente nada.

Ha llegado el príncipe de todo Bel'Dorne

Para muchos lo ocurrido en "Game of Thrones" con Dorne fue una locura.

En poco tiempo los herederos de la Casa Martell fueron asesinados y Ellaria Sand fue capturada poco después por Euron Greyjoy y encarcelada por Cersei.

En esto, Ellaria fue encerrada con una de sus hijas, quien pronto sufriría los letales efectos del veneno. Su castigo sería ver a su hija descomponerse en frente suyo por tiempo indefinido.

Con la caída de King's Landing, ¿habría podido sobrevivir Ellaria? Lo cierto es que nunca se revisaron las celdas, por lo que se podría asumir que sí murió, pero no es claro tampoco.

Por otro lado, Daenerys mencionó que tenía el apoyo del príncipe de Dorne. No se sabe quién es, pero con seguridad no era un Martell. Con esto, la opción más probable es que sea uno de los tantos bastardos Sand que había en el territorio.

El inexplicable caballo

El episodio de "The Bells" estuvo marcado por la excesiva violencia que impuso Daenerys sobre King's Landing. Caos y la destrucción recibieron los habitantes de la ciudad, quienes en su mayoría perecieron por la furia Targaryen.

Casi que siendo inmortal, Arya fue capaz de resistir a las caídas de escombros, al fuego y las heridas que tenía.

Cuando parecía que su vida estaba a punto de acabarse, llegó un magnífico y conveniente caballo a salvarla del peligro. Así, ella se sube y se salva. Curiosamente al siguiente episodio llega a los restos de la Fortaleza Roja a pie y como si nada.

¿De dónde salió este caballo? Muchos explican que la intención de la dirección fue enlazar la historia de la niña que Arya estaba tratando de salvar con la aparición del caballo.

En varias tomas se ve cómo la niña porta consigo un caballo de madera, pero finalmente la pequeña no se pudo salvar. Según dicen, ese caballo blanco sería una forma de agradecimiento o aparición por su buena voluntad.

Aun así, si lo que querían era que le prestáramos atención a ese detalle, no es que hayan logrado mucho. El detalle del caballo deja de ser tan relevante tan rápido que a nadie le terminó importando al siguiente episodio. En otras palabras, termina siendo un hecho inverosímil para la historia de "Game of Thrones".