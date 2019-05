¿Benjamín es como Dios?: Penúltimo capítulo de "Pacto de Sangre" estuvo marcado por la detención de Raimundo y Marco

Este lunes se vivió un nuevo capítulo de "Pacto de Sangre". Claro que este fue un episodio especial, pues la nocturna de Canal 13 terminará este martes de forma definitiva.

Así, esta emisión comenzó con la última escena del pasado jueves; Gabriel muerto con sus tres amigos en la misma habitación. Raimundo conmocionado, Marco satisfecho por el asesinato y Benjamín calculador como siempre.

Más tarde y luego de que los personajes interpretados por Álvaro Espinoza y Néstor Cantillana dejaran la escena, Inés con Mayte llegaron al lugar del crimen.

Impactadas, las mujeres llamaron a las autoridades. Momento en que Dominga se enteró de las fechorías de su padre. "Hija, yo nunca quise hacerle daño a nadie", fueron las palabras de Raimundo antes de subir al vehículo policial. Sin embargo, Dominga lo renegó, insistiendo en que ahora sólo es un asesino.

Por otra parte, vimos a Trinidad escapar junto a sus dos hijos. Pero Clarita, sin saberlo, le reveló su paradero a Benjamín. Esta actitud generó una ola de comentarios en redes sociales debido a lo tragicómico de la situación; la niña, en su inocencia, ignorando lo peligroso que es su papá.

Asimismo Marco fue encontrado por la policía y puesto a disposición de las autoridades por el asesinato de Gabriel.

Y ahora que los uniformados conocen la verdad, sólo queda encarcelar a Benjamín para terminar con el caso. En este sentido la PDI le preguntó al ex marido de Josefa dónde se escondía su amigo. A lo que Tosseli respondió que "Benja es como Dios, está en todas partes".

Cabe mencionar que, como es de costumbre, las redes sociales reaccionaron a este episodio. Algunos más felices que otros, muchos de ellos reclamando por lo poco que duró el penúltimo capítulo de "Pacto de Sangre".

