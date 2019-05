"Carmen Gloria a tu servicio" golpea a la competencia y obtiene su mejor rating del año

En pocos días, “Carmen Gloria a tu servicio” cumple un año en la pantalla de TVN. El programa sigue cosechando buenos resultados de audiencia y muestra de ellos fue el capítulo de este martes.

La emisión del 28 de mayo, llamada "Familia en las buenas y en las malas", mostró la historia de una madre que requiere cuidados por su edad y otra centrada en familiares que no están unidos biológicamente, pero que necesitan que su amor sea reconocido legalmente.

Así, “Carmen Gloria a tu servicio”marcó el rating más alto del año con una sintonía promedio de 9,4 puntos, entre las 16.57 y las 18.20 horas. Según los datos entregados por TVN, de esta forma el espacio superó ampliamente a su competencia.

Los otros rating

Mega 8,0

CHV 7.0

Canal 13 2.8

Dejando atrás la polémica

Hace unas semanas se armó la polémica. Francisca García-Huidobro, en el debut de la segunda temporada de "Sigamos de Largo", se refirió a las pelucas utilizadas en el programa de la abogada Carmen Gloria Arroyo.

La animadora se refirió a la participación de la Primera Dama Cecilia Morel en la marcha del 8M. Contexto en el que señaló que si quería asistir, tenía que pasar desapercibida. Pero que por nada del mundo utilizara una peluca del programa "La Jueza", en donde le prestan estos implementos a sus asistentes para ocultar su identidad.

"No, esas pelucas de La Jueza no se las recomiendo a nadie. La pediculosis te la encargo", fueron las palabras de Francisca García-Huidobro, que tuvieron su réplica más tarde por parte de la misma Carmen Gloria Arroyo.

"Cuando una tiene una fijación con algo, tiene que ver un psicólogo", dijo la abogada en conversación con "Intrusos" de La Red.

"Creo que acotaciones como esa no merecen mayores comentarios. Yo he dado una lucha por tener un espacio para la gente que me interesa en televisión y la gente que me interesa es la gente más desvalida, el sector más humilde de nuestro país", agregó la animadora de "Carmen Gloria a tu servicio".