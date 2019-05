Ignacia Michelson confesó que está casada con Sargento Rap

View this post on Instagram

Tamos chavos, locos y sobrios, podemos hacer prácticamente todo lo que queramos, desde una simple fogata hasta un perfecto incendio forestal. Estamos raros y en condiciones únicas, sédame a besos y termíname el día, dame con el hacha entre la oreja y la clavícula, ámame a sangre fría mi fría amada. Te tengo tatuada y acurrucada en donde mismo, me tienes tatuado e ideando donde mismo, desde que te vi hasta acabar en el cajón, volamos hasta acá para morir como dos pájaros de un tiro. Fueron 28 años pa llegar a ti, te toco la mejor versión de mi y aunque sigo algo descompuesto por mi vida, estoy totalmente arreglado pa la tuya, por la nuestra. Te amo mi vieja ✅ Atte: Yo merengues “El Don Vergas”