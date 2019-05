Nació hija de Sebastián 'Cangri' Leiva e impacta por el gran parecido con su padre

Hace unos días, nació la hija de Sebastián 'Cangri' Leiva y Araceli Díaz, quien tenía siete meses de embarazo cuando el joven conocido por su participación en el reality Perla, de Canal 13, fue encontrado sin vida en el desierto boliviano.

La pequeña fue nombrada Josefa y, tras su nacimiento, han comenzado a circular varias fotografías suyas en redes sociales.

Estas han sido compartidas en su mayoría por Nicolás Leiva, el tío de la menor en su cuenta de Instagram. Ahí, ha mostrado las primeras imágenes de su sobrina, evidenciando también el gran parecido que tiene con su hermano.

"Que niña mas linda, se parece a su padre", "Se parece mucho a su papá", y "Es hermosísima. Bendiciones", son parte de las reacciones que han generado las fotografías.

Por su parte, Nicolás se ha mostrado muy emocionado por el nacimiento de la menor. Tanto así, que incluso le ha dedicado algunos mensajes en la red social, en donde también se ha dirigido a su hermano.

"Al fin nació tu hijita mi hermano. Aquí estamos de finales mi Chancho con tu princesita. Felicidades Aritaaa", escribió en una de sus publicaciones.

Revisa las imágenes a continuación:









Recordemos que a un mes del fallecimiento del "Cangri", su pareja escribió un sentido mensaje en redes sociales. “Un mes desde que ya no estás… Un mes desde que no te dejo de pensar ningún segundo de mi día. Hoy soñé contigo, hoy soñé que estábamos juntos y te pude tener tan cerquita mío. Me retabas porque me demoraba mucho en subir al avión y perdía el vuelo, pero me decías que tendría que esperar el siguiente y que allá nos encontraríamos”, se puede leer en el inicio de la publicación y agrega: "Cómo duele esto, cómo duele no tenerte mi amor, hay días que me hago la fuerte y otros que siento que no puedo, que mis ganas de estar contigo son más fuertes que cualquier cosa. Te amo mi vida”.