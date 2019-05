Los cinco participantes más destacados que consolidan a "Yo Soy" en el prime

Su primer capítulo marcó 15,1 puntos de rating promedio y se posicionó como lo más visto del día en la pantalla chica. En Twitter el fenómeno fue parecido, pues el hashtag #YoSoyCHV quedó en el quinto lugar de la jornada. Así, el estreno del programa de talentos liderado por Millaray Viera fue todo un éxito en sintonía y estuvo marcado por destacadas imitaciones, además del debut del trío de jurados conformado por Myriam Hernández, Cristián Riquelme y René Naranjo.

Y los episodios posteriores de “Yo Soy” no fueron la excepción, y a menos de un mes desde su inicio, continúa posicionándose en el segundo lugar de audiencia, por sobre Canal 13 y TVN. Sus capítulos de los domingos supera los 15 puntos de rating y desde que llegó a pantalla promedia 11,8 puntos.

“Estamos muy felices por los buenos resultados”, comenta a Publimetro Emiliano Zitrinovich, productor ejecutivo de este espacio, agregando que los buenos números los atribuye a que el programa “es atractivo de ver porque es familiar y es entretenido para ver al terminar el día”.

Eso sí, no todo es felicidad. Ciertas imitaciones no han logrado cautivar al público, y, muy por el contrario, se han llevado todas las críticas en redes sociales, algo que desde el canal del grupo Turner ya anticipaban. “Al ser una audición, las puertas están abiertas para que todos puedan venir a mostrar su talento. Con el correr de los programas y de las etapas se va a poner cada vez más difícil, pero el casting está abierto para quien quiera venir a mostrar su arte”, aclara Zitrinovich.

De esta forma, hemos podido ver algunos personajes más curiosos que otros. Es por eso que aquí elaboramos un ranking con los cinco imitadores más aplaudidos.

Vicente Fernández (Cristofer Mera)

Gentileza

Ya lo habíamos visto en “Talento Chileno” (2015), pero ahora volvió por su revancha. Canta en las calles de Chillán desde los 7 años, y hoy, además de cantar, se dedica a hacer pizzas. “Cuando clasifiqué me sentí muy bien, ya que nunca antes lo había imitado y para mí era un desafío tremendo, ya que es un cantante muy completo y muy difícil de imitar”, señala sobre su experiencia al frente del escenario. “Es una gran plataforma para dar a conocer mi trabajo”, destaca, agregando que “a Vicente Fernández lo admiro por su carrera como cantante, pero me gustaría también consolidarme como Cristofer Mera”.

Pimpinela (Rosario Aravena y Mauricio Cabrolier)

Durante los últimos años se han desempeñado como el tributo oficial del dúo argentino y las redes sociales lo notaron. La pareja decidió ir al casting de “Yo Soy” debido a “una lucha incansable de muchos años de vivir ,de cantar, de no rendirse, y del amor por la música que compartimos como pareja… Aprovechar las bonitas oportunidades para algún día tener nuestra casita propia, lo que, como artistas, en Chile cuesta mucho”. “A diferencia de los que imitan a Pimpinela, nosotros no hacemos parodia del personaje, tratamos de implementar realismo puro”, dice.

Juan Gabriel (Vicente Monsalves)

Comenzó cantando en las calles para pagar sus estudios de medicina veterinaria. Ahí, una mujer lo grabó y viralizó el registro. Posteriormente, la producción del espacio se puso en contacto con él para que demostrara su gran parecido con el difunto astro mexicano. Así, el joven de 19 años terminó por erizar la piel de todos los presentes en el set, ganándose una ovación de pie y los tres sí del jurado. “Jamás pensé llegar tan lejos en algo que creí que no hacía tan bien” dice Monsalves, que ahora tiene como objetivo “tratar que no pase al olvido y que las nuevas generaciones puedan conocer su bella música”.

Shakira (Fernanda Manríquez)

En 2013 sorprendió a Perú presentándose como la imitadora chilena de Shakira en “Yo Soy”. Seis años después, hizo lo propio en la versión chilena del programa. “Escuchar las críticas del jurado hizo que me volviera el alma al cuerpo. Me emocioné mucho, soy súper llorona y hasta lloré al salir del estudio. La verdad que sentí mucha emoción, porque después de mi bebé pensé que tal vez no iba a poder volver a retomar mi carrera”, expresa Manríquez, quien no descarta “volver a intentarlo en otro país, por ejemplo hacer conocido mi trabajo en EEUU o en Europa”.

Bad Bunny (Jasmani Ramos)

Gentileza

Hasta con uñas postizas, este concursante, definitivamente, sorprendió con su particular parecido en lo físico, pero diferencias con la voz del verdadero “Conejo Malo”. “Me perfecciono día tras día en su manera de ser, vestir, hablar y cantar… En estos momentos yo me catalogo como su espejo”, dice Ramos, quien admite que “clasificar fue algo muy bonito, ya que a pesar de tener otra cultura y ser de otro país, CHV me dio la oportunidad de demostrar mi talento y de conocer y abrazar en persona a la gran Myrian Hernández”.