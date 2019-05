"Dicen que no soy talentosa": Paloma Mami se descarga contra quienes la critican en la nueva versión de "Don't Talk About Me"

Paloma Mami escuchó la petición de sus fans y lanzó la canción "Don't Talk About Me". El tema, que se había convertido en uno de los favoritos de sus seguidores, sólo contaba con interpretaciones en vivo de la cantante y un video de una de las sesiones de Casa Parlante. Por eso, todos estuvieron pendientes a las 00:00 horas en Spotify y la chilena decidió alargar la canción e incorporarle más letra, cambios de ritmo y fuertes palabras.

Así, podemos encontrar reggaetón casi al finalizar.

Con todo contra los críticos

Paloma Mami aprovechó esta nueva versión de su canción para incorporarle una fuerte letra contra sus críticos.

"Ay Dios mío. Dicen que no soy talentosa, dicen que no soy chilena, dicen que estoy hecha y en verdad verdad , ustedes están hablando mucho, pero quién te está escuchando", dice Paloma Mami en "Don't Talk About Me".

"Mientras ustedes se ven bien mordios, yo me veo bien rica", sentencia la cantante nacional.

Las palabras de Paloma Mami guardan relación con la gran cantidad de críticas que ha recibido desde su llegada a Chile. Su forma de vestir, su imagen, el paso por "Rojo", han sido cosas que le han generado los malos comentarios de algunos haters.

Y es que, recordemos, la joven llegó a nuestro país luego de vivir por años en Nueva York. Por lo tanto, el cambio social que enfrentó también le afectó. De eso habla "Don't Talk About Me", aunque la cantante ha confesado tener cuero de chancho ante las críticas

“Me acuerdo de una niña que me dijo ‘Regresa a tu población’. Y Yo: ‘Vengo de New York, ¿qué población es esa?"”, ejemplificó en Revista Sábado.

"No pesco porque es por Internet. Siempre he tenido cuero de chancho. Mucha gente me dice, ‘para qué tienes que mostrar tu cuerpo’… Aunque sé que no sería tan exitosa solamente por mi imagen, porque he visto mucha gente bonita, muy linda, y no llega tan lejos. La imagen, también, no va a durar para siempre“, sentenció.

Paloma Mami será parte este fin de semana del Urban Trap Fest. El festival de trap se realizará el sábado 01 de junio a las 20:30 horas, en el Teatro Caupolicán. Contará con grandes exponentes de la escena, como Ceaese, Cazzu, Drefquila y Gianluca.