El impactante relato de Natalino tras vivir minutos de terror en Talcahuano: “La tromba pasó por encima de nosotros… fue una pesadilla"

View this post on Instagram

Queremos avisar a nuestras familias y seguidores q estamos bien dentro de la gravedad de los acontecimientos ocurridos acá en Talcahuano. Pasó por encima nuestro al llegar al hotel una tromba y tornado. Estamos refugiados en un subterráneo ante una nueva alerta de Onemi y a la espera de poder trasladarnos a Osorno. El Hotel está prácticamente destruido y siendo evaluado por bomberos para poder buscar evacuarnos. El show de hoy será re agendado ! #talcahuano #concepcionchile #tornado muchos #tornados @natalinonena_oficial #natalino