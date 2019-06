“No pude decirle lo que sentía”: el dolor de Pascual Fernández tras la pérdida de su padre

Este viernes se emitió un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”. En esta oportunidad, los invitados al estelar de CHV fueron Pablo Mackena, Francisca Merino, Amaya Forch, Pascual Fernández, Karol Cariola y Nicolás Peric, quienes se abrieron y conversaron de todo tipo de temas con Julián Elfenbein.

Pascual Fernández, Amaya Forch y Pablo Mackenna hablaron de sus citas a ciegas más desastrosas en #PodemosHablarCHV ¿Te ha pasado algo parecido? 👀😂😱 pic.twitter.com/2GiwKseDcs — Chilevision (@chilevision) June 1, 2019

Y es que como ya es costumbre, en la sección “Punto de Encuentro” el animador realizó distintas preguntas a los participantes. Algunas más personales que otras.

Fue en este contexto que el conductor preguntó qué famosos presentes habían perdido algún ser querido.

Ahí el ex chico reality dio un paso al frente, y se refirió a la triste partida de su padre.

El dolor de Pascual Fernández

“Mi padre falleció a los 57 años de cáncer. Yo con mi padre siempre he tenido muchos problemas. Desde el rencor, no sé por qué siempre tuve muchos problemas con ellos”, comenzó diciendo Fernández.

A su vez, explicó que esta mala relación se mantuvo durante los años. "Tú crees que tus padres van a durar eternamente; que no te va a pasar nada. Eso que ‘dile a la gente lo que te importa todos los días’, eso no pasaba, eso era mentira”, expresó.

No obstante, el diagnóstico y posterior fallecimiento de su progenitor ocurrió muy rápido. “Pasó de ‘yo la aguanto tranquilo, si yo soy fuerte’ y de que todo el mundo sabíamos que lo iba a superar (…) fuimos viendo cómo el cáncer lo fue matando. En cuatro semanas se fue“, recordó.

“No pude decirle lo que sentía, abrazarle, decirle que me ha hecho mucha falta“, agregó notoriamente quebrado.

Fue por ello que Pascual Fernández también reconoció que quiere ser padre, pero para no cometer los mismos errores.

“Yo creo que puede estar orgulloso de mí. He podido llegar mucho más lejos haciendo cosas malas, pero no lo he hecho, por él, por mi sobrina, porque soy referente de mucha gente”, señaló.

Asimismo, dio paso a una pequeña reflexión, aludiendo a que las personas desde su casa no siempre saben cómo es el mundo de la TV por dentro. “Solo ven un uno por ciento de lo que nosotros mostramos: que es la felicidad de la foto. No saben la mierda que llevamos detrás o lo que hemos luchado para llegar ahí, lo que hemos vivido y lo que callamos“, cerró Fernández.