"¿No será un tongo del matinal de Canal 13?": la teoría de José Miguel Viñuela al despido de Raquel Argandoña de "Bienvenidos"

¡Terremoto en la industria televisiva! La mañana de este lunes nos despertamos con la noticia de que Raquel Argandoña ha sido despedida de Canal 13. La ahora ex panelista de "Bienvenidos" se enteró de lo sucedido cuando Patricia Maldonado se lo informó.

Según comentó la panelista de "Mucho Gusto", ella se enteró mediante un llamado telefónico el fin de semana. “Me llama una amiga y me pregunta si estoy bien. Me asusté ene. Pensé que iba a ser algo mío. En qué lío me metí“, dijo, agregando que después pensó que era mentira.

Tras eso, y mientras iban camino a Curicó para presentar su café concert "Viejas Julias", Maldonado le contó a Raquel Argandoña.

Las razones de la salida de Argandoña del matinal de Canal 13 se deberían a una mala relación con Javier Urrutía, director ejecutivo de la estación del grupo Luksic.

La teoría de José Miguel Viñuela

En el matinal de Mega Maldonado habló largo y tendido del tema. Ahí, la ex cantante le expuso a José Miguel Viñuela y compañía sus teorías del despido de su amiga. Sin embargo, el animador de "Mucho Gusto" tenía una propia.

"¿No será un tongo del matinal de canal 13 para que todo el mundo se ponga a hablar y le reporte alta sintonía?, preguntó a viva voz. Según el animador, esto ayudaría al "Bienvenidos" a competir con la llegada de Diana Bolocco a su matinal.

"Conversando con Raquel nos plantemos esta teoría", dijo Patricia Maldonado. "No la van a llamar. Va a ser escandaloso los primeros días, para terremotear", agregó.

Al mismo tiempo, la panelista de "Mucho Gusto" explicó que Raquel Argandoña sólo volvería si le triplicaran el sueldo. Según José Miguel Viñuela, eso es casi imposible que ocurra.

Tras exponer las teorías de la salida de "la "Quintrala" de Canal 13, Maldonado aseguró que esto no es todo.

"La cosa es mas seria, mucho más seria. Involucra un montón de cosas.