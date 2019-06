Discriminación de Chris Carpentier a Giovanni y maltrato animal convierten a "MasterChef" en lo más denunciado de mayo en el CNTV

"MasterChef" Chile ya se encuentra en su recta final. El programa de Canal 13 eliminó este domingo a Aníbal y eligió a su top 5, no exento de críticas. Jeffry, Giovanni, Bárbara, Camila y Kaschka son los participantes que se la jugarán por ser el mejor cocinero de Chile en esta cuarta temporada.

Sin embargo, el pasado mes de mayo no sólo dejó dolorosas eliminaciones, sino que también muchas polémicas. A algunos no les gusta el nivel de los concursantes, a otros la utilización de animales vivos en el programa y, también, el trato que reciben algunos por parte de los jueces.

Por eso, el CNTV se ha llenado de denuncias contra el programa. En abril, fueron 161 las que recibió "MasterChef" en el ente que rige la TV. Ahí, se manifiesta que hay "crueldad y maltrato animal en contra de animales con sistema nervioso capaces de sentir dolor y estrés". Las principales denuncias se refieren al día en que los participantes tuvieron que matar a bogavantes "en vivo, en agua hirviendo, para ser cocinados".

Tales reclamos se repitieron este mes de mayo y convirtieron a "MasterChef", de nuevo, en lo más denunciado. 44 personas criticaron al espacio de Canal 13 por maltrato animal.

"Se insiste en cocinar animales vivos como langostas, crustáceos, cangrejos, bogavantes, con prácticas que están erradicadas en muchas partes, como según se manifiesta en las denuncias"

Pero el público de "MasterChef" no sólo siente que a los animales se les trata mal. Antes de finalizar el mes, el programa exhibió un capítulo donde Chris Carpentier no se refería en buenos términos a Giovanni.

En esa oportunidad, los participantes del programa culinario debieron trabajar en duplas para salvarse de la eliminación del domingo. Así, los grupos fueron José Miguel con Bárbara, Jeffrey con Karen, Kaschka con Aníbal y Camila con Giovanni. Estos últimos no tuvieron una buena jornada y discutieron en la cocina.

“El problema de Camila es que se cree muy superior”, dijo el repartidor de pizzas sobre su compañera en un momento.

El tenso momento se trasladó hacia los jueces y, al momento de probar, Carpentier discriminó a uno de ellos.

“Más que rabia me da pena, porque no pude terminar una cazuela… un chileno no pudo terminar una cazuela“, dijo Giovanni a los jueces.

“Claramente con este beneficio no, pero… me extraña de un chileno como usted, de tomo y lomo. Porque aquí mi amiga es más europea. Porque usted como yo, chico y negro, somos iguales, no podemos fallar en la comida chilena“, le dijo el juez de "MasterChef".

De inmediato las redes sociales se molestaron con las palabras del chef y algunos trasladaron las críticas hacia el CNTV. 4 denuncias más para el programa de Canal 13.

"Los denunciantes reclaman trato discriminatorio. Los concursantes son sometidos a la evaluación del chef Cristopher Carpentier, quien manifiesta un trato diferenciado entre los concursantes. Humilla y denigra a uno de ellos (Giovanni), por provenir de un estrato social bajo, caracterizándolo de chico y negro, «bien chileno». A la mujer (Camila) la trata de europea por sus rasgos al asociar su color de piel y altura", dicen,

Las otras denuncias de mayo

Canal 13 se llevó más denuncias en el CNTV. Esta vez, Teletrece Central tiene 7 recriminaciones del público por emitir "reiteradamente y como exclusiva, el audio de la madre de la familia brasilera que pedía ayuda, y que posteriormente fallecieron producto de intoxicación por monóxido de carbono en un departamento".

"Denunciantes manifiestan 'falta de respeto a las familias y morbosidad al emitir el registro"", dice la entidad.

Mega y "Resistiré" no se quedan atrás ya cumularon 6 denuncias en mayo.

"Se denuncia 'maltrato físico y verbal a una mujer'. Se dice que el participante Dino es violento con las mujeres. Maltrato verbal contra la participante Aída, que por su edad, la denigran, golpean, ponen comida en su cabello, provocando violencia y bullying", explican en el CNTV.