Vuelven los vampiros: Fox Premium Series estrena “What We Do in the Shadows”

Fox Premium estrenará esta noche “What We Do in the Shadows”, su nueva serie sobre vampiros.

Basada en la película homónima creada por Jemaine Clement, la nueva serie de comedia “What We Do In The Shadows”, será emitida todos los martes a las 22:30 horas a través de FOX Premium Series .

“What We Do In The Shadows”

Se trata de una mirada documental a la vida diaria de cuatro vampiros. Quienes han vivido juntos por cientos de años en Staten Island, Nueva York.

Así, conoceremos la vida de Nandor The Relentless (Kayvan Novak); un gran guerrero y conquistador del Imperio Otomano; autoproclamado líder del grupo, a pesar de que muchas de sus tácticas del Viejo Mundo resultan en nada.

Nadja

Otro personaje será el de "Nadja" (Natasia Demetriou), una seductora vampiresa. Su sabiduría y sus provocativos cuentos del pasado nos permitirán comprender los muchos altibajos de vivir una vida inmortal.

Además, en la casa de los vampiros cohabita "Guillermo" (Harvey Guillén). Un familiar de Nandor, quien buscará convertirse en un vampiro.

Por último, “Colin Robinson” (Mark Proksh) es un enérgico vampiro y una especie de caminante diurno que se deleita con los humanos, pero no con su sangre.

“What we do in the Shadows”, la serie creada por Jemaine Clement contará con 10 episodios y comenzará esta noche a las 22:30 horas a través de FOX Premium Series.