Fran García-Huidobro alza la voz sobre su posible llegada al "Bienvenidos" reemplazando a Raquel Argandoña

En medio de toda la polémica por el despido de Raquel Argandoña del Bienvenidos, apareció una curiosa teoría que indicaba que la salida de la opinóloga se habría producido para darle cabida a otro rostro de Canal 13. Se trata de Fran García-Huidobro, que actualmente anima el programa Sigamos de Largo.

La idea surgió luego que Paty Maldonado se refiriera al despido de su amiga en el matinal Mucho Gusto, de Mega. "El canal quiere meter a otra persona, y para eso hay que sacar a otra. Y ya hay rumores", fue lo que dijo en pantalla, encendiendo los rumores sobre la llegada de la animadora.

Faryd desmenuza la cuarta temporada de "MasterChef": "He escuchado que no saben hacer un pan, una sopaipilla o una empanada" El ganador de la tercera entrega del programa de Canal 13 comenta qué le han parecidos los jueces, los participantes y lo que le comenta la gente en la calle.

Sin embargo, Fran García-Huidobro se refirió al tema en conversación con La Cuarta, y negó tener información al respecto. "No tengo nada que decir, porque a mí por lo menos no me han dicho nada", dijo.

"Mi próximo proyecto es irme de vacaciones a fin de mes. No tengo ninguna información y sólo he visto lo que dicen los medios. Eso es lo que diré", remarcó.

Consultada por la posibilidad de que ingrese de todas maneras al Bienvenidos, detalló lo que ocurriría con su actual programa. "Entiendo que se queda Mauricio (Jürgensen) y Maly (Jorquiera), pero supongo que esa respuesta la tiene el canal", explicó.

Te recomendamos: