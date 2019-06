La despedida de Ana Tijoux: la cantante nacional deja Chile para radicarse en Francia

Como “Ana Correcaminos” se autodenominó la intérprete de “Sacar la voz”. Un apodo que responde a los intensos días que ha vivido Ana Tijoux de cara a lo que será uno de los shows más importantes de su carrera. No sólo porque es una celebración de 22 de años de trayectoria (sumándose a la tendencia de que ya los números cerrados no se respetan para festejar), sino que será su última presentación en suelo nacional, tras su decisión de radicarse en Francia.

Sólo han pasado horas desde que se bajó de un avión, luego de realizar una mini gira por EEUU, y ya ha tenido que atender a distintos medios de comunicación.

En trayecto de una promoción a otra responde al llamado de Publimetro. Y es que la misión es llenar el Teatro Caupolicán este sábado.

“Lo que más nos interesa, en términos colectivos, es disfrutarlo. Sin apuro. Siempre toco como una hora en festivales y acá nos vamos a dar el tiempo de distendernos lo más que queramos”, cuenta la cantante nacional, sobre su expectativa para el concierto de este fin de semana, que tendrá como invitado a Álvaro Henríquez.

“Cuando hizo la despedida de Los Tres nos hicimos bien amigos. Uno no les puede negar la importancia a estos artista que son parte de nuestra historia. Álvaro va a estar en ese concepto, de mucho cariño. Estoy invitando a gente que quiero mucho”, adelanta.

Por esto y más, éste es un show que está llamado a ser atesorado como una postal final, que se sumará a varios registros en vivo que están cerca del corazón.

“Hay uno que me emocionó mucho. Cuando el MPL (Movimiento de Pobladores en Lucha) estaba en el río Mapocho y tocamos abajo. Para mí, ese concierto me emocionó mucho. Fue muy emotivo, por muchas razones”, recuerda.

Son este tipo de actos los que uno asocia a Ana Tijoux. Una artista que ha destacado, no sólo por su producción musical, sino que también por su constante activismo. Y pese a que será extraño no verla siendo parte de manifestaciones o conmemoraciones, como la del aniversario del Museo de la Memoria o la histórica Marcha del 8 de marzo, la voz de “Antipatriarca” asegura que el vínculo con Chile no se romperá. “Me llevo un pedazo gigante de Chile. Cuando uno tiene afectos involucrados, estos no se van. No creo que se pierda nada, al contrario”, expone.

“Las cosas muy seguras no me atraen”

Irse a Francia es una decisión netamente personal. Una que trae consigo una mezcla de enfrentar nuevos desafíos y empezar de cero.

“Es que no tengo idea de lo que va pasar, entonces no me quiero adelantar. Quién sabe lo que va pasar. Nada está asegurado y la cosa muy segura no me atrae mucho”, dice sobre su futuro. Uno que tiene en el horizonte un nuevo álbum que terminará en Europa. “Tengo muchas canciones que no he sacado. Ahora me toca cerrar, ordenar y avanzar. Esa es la tónica que se me viene”, cuenta.

Sobre las letras, Tijoux explica que tiene de todo un poco: “Los procesos personales no están exentos de los sociales. Van de la mano, para mí por lo menos. No sé muy bien cómo se finiquite, pero hay una mezcla. No me quiero poner fecha ahora. Quiero terminarlo y que quede como me guste”.