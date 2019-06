"Hasta hay una pareja": José Miguel de "MasterChef" revela romance dentro del programa y recuerda su accidente con la olla a presión

José Miguel González es el nuevo invitado al programa #HoyCBB de Publimetro. El ex participante de "MasterChef" preparó un tequila margarita y conversó respecto a su participación en el programa de Canal 13.

"Lo pasé súper bien. Fue un programa donde, además de aprender a manejar el estrés, a cocinar distintas cosas…yo, salí mucho", dijo entre risas.

Y, pese a que aseguró que no besó en su estadía en Colombia, si reveló que surgieron algunos romances en "MasterChef".

"Se puede contar? Sí, yo sí vi. Hay romances, todo el rato. Yo creo que hasta hay una pareja", aseveró.

Su accidente con la olla a presión

Uno de los momentos más tensos de esta temporada de "MasterChef" fue el accidente que protagonizó José Miguel. Los hechos ocurrieron así: Ad portas de una nueva eliminación, el desafío era cocinar distintos tipos de cortes de vacuno. Algunos sólo debieron luchar para cocinar un buen lomo, mientras que otros tuvieron que improvisar para preparar ojos, lengua e incluso, cogotes de vaca.

Y mientras los participantes de "Masterchef" se la jugaban en el desafío final, una olla de presión explotó peligrosamente cerca de González. Su plato consistía en un osobuco, por lo que optó por cocinarlo con este implemento lleno de agua caliente. No obstante, el oriundo de Quillota olvidó poner el tornillo.

"Hay gente que me dice que no me pasó nada, y me quemé la cara, los brazos, el pecho. Estuve hospitalizado y en recuperación una semana", confesó a Mauricio Neira y Karina Prieto, conductores del programa.

"Tuve la intención de seguir cocinando, me sacaron la ropa, me ponían toallas mientras llegaba la ambulancia. Estaba muerto de dolor"

Al mismo tiempo, el ex participante de "MasterChef" reveló que les costó mucho llegar a la clínica, pero que la producción de Canal 13 se portó muy bien.

"Después cuando volví tenía miedo. Pedía por favor que mes las apagara , que las prendieran… no toqué más la olla", sentenció.

