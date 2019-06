Mon Laferte: “Cuando estoy tocando vale la pena todo”

Cerca de 26 entrevistas tiene pactadas Mon Laferte en esta pasada promocional por Chile, de cara a lo que será “La Gira Norma”, que la tendrá recorriendo el país durante la primera quincena de septiembre. Una agenda intensa que es una constante en todos los países que visita. Es cosa de ver sus historias de Instagram para ver que, cuándo le toca hacer prensa, no hay pausas.

“Para mí, trabajo es esto. Entrevistas, viajar, las esperas en el avión. Toda esta parte que te cansa físicamente, pero cuando estoy tocando, es la felicidad absoluta y vale la pena todo”, dice a Publimetro la cantante nacional. “Es súper loco porque ahí no me siento estresada. Ahí boto todo. Me estreso un montón porque hay que hacer muchas cosas para llegar al escenario”, agrega.

Y pese a que la voz de “Tu falta de querer” asegura que “me gusta estar ahí haciendo mis cosas”, se define como “muy trabajólica”. “Pero creo que tiene que ver con algo de nuestra generación, que nos metieron en la cabeza que tenemos que estar produciendo y me la creí. Estoy haciendo miles de cosas, pero también me la paso bien. No es que estoy así como ‘tengo que cumplir con esto’, pero a veces sí me estreso y colapso”, reflexiona.

Su depresión

Hace un mes y medio, Mon Laferte hizo público que sufría de depresión. Fue justo después de su show en Coachella, uno de los festivales más importantes de EEUU, que la cantante decidió utilizar su cuenta de Instagram para contar que “tenía varios meses de estar muy deprimida y me costaba mucho dar un concierto sin llorar” y que tras su segunda presentación en Indio, California, “hoy me siento más tranquila y poco a poco recuperando la alegría de vivir”.

“Mis amistades y gente cercana ya sabían. He sentido mucho apoyo. Creo que hay mucha gente que ha tenido depresión, algunos conscientemente tratados y otros que no tienen idea de que la tienen. Creo que estuvo bien. Fue parte de mi terapia soltarlo y decirlo”, cuenta.

A pesar de que fue parte de su tratamiento, la intérprete de “Amárrame” sabe que su confesión no fue sólo algo positivo para ella. Su condición de referente para una fanaticada que traspasa fronteras la hace tomar conciencia de que muchas personas “se pueden sentir identificadas”. “Gente que no va al doctor porque hay muchos prejuicios y, a lo mejor, después de esto agarró la fuerza para hacerlo. Todo lo que uno hace tiene influencia en la gente”, expone.

Hoy, ya más en control de sus días de depresión, Mon Laferte ya sabe cuándo parar cuando siente que va a colapsar. “Me doy mis días. Tomo cuatro días libres y me quedo en mi casa, cocino y pinto”, cuenta. En su hogar en México aprovecha de escuchar música mientras se dedica a pintar. “También me gusta ver documentales como ‘Los animales más extraordinarios del mundo’”, dice. Además, confiesa un secreto amor: “Ya me sé de memoria los capítulos de ‘La belleza de pensar’, que después se llamó ‘Una belleza nueva’. Amo a Cristián Warnken”.

Un fanatismo con claro arraigo nacional, tal como lo son sus escapadas secretas a Viña del Mar. “No le digo a nadie. Voy a la casa de mi mamá. Estoy una semana y me voy. Paso piola”, cuenta riendo como una joven que acaba de hacer una maldad. También se plantea hacer cosas que define como “la locura de vida”, como por ejemplo, ir por la noche a Nueva York a ver a Regina Spector, de quien se reconoce fan. “Voy a estar en Madrid trabajando, iré a Nueva York por una noche y me regreso a Portugal. Sólo voy a ir a ese concierto”, cuenta la cantante.

La gira por Chile

GettyImages

El 5 de septiembre, en Concepción, comienza “La Gira Norma”, tour que remata el 13 en el Movistar Arena (entradas por Puntoticket). Una serie de presentaciones que traen de regreso a Mon Laferte, luego de su paso por Lollapalooza Chile 2018, presentación en la que tuvo problemas con sus gráficas. En aquel momento, la compositora nacional se mostró frustrada de no poder mostrar lo que tenía preparado para su show. Pero esta vez, podrá llegar a más gente, con sus cinco fechas en distintas ciudades de Chile. “Es un show súper diferente. Para empezar, tocamos todo el álbum nuevo. Estamos mucho más presentes con la banda. Hay coreografías, movimientos, son más integrantes, más orquesta y hay momentos instrumentales. Muy teatral también. Tengo un pianista que toca de maravillas… Jazzista, que lleva el show a su mundo. Tengo un guitarrista chileno que toca mucha cueca y bolero peruano y que también lo lleva hacia el suyo Es una banda con formación nueva. Es otro universo”, adelanta.

Además, está expectante a los siguientes pasos que dará su trabajo “Norma” (2018). “Tiene una película. Cada canción tiene un video y se juntan en una historia. Uno de los protagonistas es Diego Luna y eso tiene que salir en algún momento”. Con giras por ambas costas de EEUU y Europa, Mon Laferte no para y ya está grabando música nueva. “Anoche agarré la guitarra y armé unas melodías. Claramente, esas melodías me las trajo esta ciudad, este país hermoso que amo y que me hace querer escribir canciones”, remata.

Su paso por Coachella

“Me lo pasé mucho mejor en la segunda semana”, confiesa Mon Laferte, sobre su dos presentación en el festival estadounidense Coachella. “La primera vez, no había dormido porque la noche anterior di un concierto en Tijuana, viajé toda la noche y llegué directo a dar entrevistas. La semana siguiente, todo fue mucho más tranquilo. De hecho, llegó mucha más gente porque se corrió la voz de que fue uno de los mejores shows”, cuenta, haciendo referencia al artículo de la revista Rolling Stone, en el que fue destacada.

Además, aprovechó la oportunidad de ver música en vivo. “Me gusta mucho ver conciertos. En Coachella vi un montón de bandas. Tame Impala me encantó. Me gustaban pero ahora que los vi en vivo, enloquecí. Vi a Childish Gambino, Charlotte Gainsbourg, que es la diosa máxima. Vi a Billie Eilish, me gustó muchísimo”, recuerda.