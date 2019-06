Chris Carpentier revela cuándo y cómo será la final de "MasterChef": “Nos falta la última parte. Va a ser en vivo"

Este domingo 23 de junio la cuarta temporada de “MasterChef” llegará a su fin. El exitoso programa de Canal 13 dará a conocer quién se unirá a Daniela Castro, Alfonso Castro y Faryd García, como ganador de la versión chilena del formato. Una final que Christopher Carpentier adelanta que será de “impacto” y en la que “pasa de todo”.

“Se pone muy entretenida porque las finales de ‘MasterChef’ son siempre un menú completo. Es muy entretenido, porque es un como una carrera de caballos. Aparece uno que por la entrada va ganando, luego otro con el plato principal anda mejor. Algo que se repite con el postre”, cuenta el chef y juez del programa a Publimetro.

Carpentier viajará especialmente a Chile para grabar la final, la que, asegura, no se podrá filtrar. “Nos falta la última parte. Va a ser en vivo. Hay una parte recorrida y se va a grabar los últimos cien metros”, explica.

Por ello, al chef le causa gracia todas las especulaciones en redes sociales sobre que el ganador ya estaría definido. “Somos tres jurados. Una chilena que vive hace ocho años en España y que no tiene idea de quiénes son los participantes y no está intoxicada con lo que pasa en Chile. Un colombiano que menos sabe. Y uno chileno. Por lo tanto, venir a decir que está arreglado por un tema social o porque Bárbara es rubia de ojos azules… Imagínate lo que podría ser esto para una persona que viene de España y que tiene el prestigio de tener una Estrella Michelin y un chef que está entre los 50 mejores del mundo”, expone Carpentier, para luego hacer ficción: “Imagínate que yo sí fuese el malo y votara así. Aún hay otros dos que no votan así. Que yo sea parte de la producción y del equipo que trabaja para el programa no significa que yo sea el que decide”. Además, agrega que “MasterChef” funciona con una figura de veedor.

“Lo que nosotros juzgamos es el último plato que llega a nuestra mesa. No juzgamos el esfuerzo, de dónde viene o si son gordos o flacos. Mucha veces la televisión no refleja lo que es un plato. A nosotros no nos interesa quién gane”, sentencia.

Pero antes de que se abra el sobre con el nombre del ganador, Giovanni, Camila, Jeffry y Bárbara tendrán que enfrentarse a pruebas muy distintas a las que han vivido hasta el domingo pasado. “Lo que se viene ahora son retos de campo, muy interesantes y muy divertidos, con unos parajes preciosos que desahogan un poco el estudio”, dice el chef.

Las filtraciones

Según Carpentier, es imposible contactar a gente de Colombia, que estuvo a cargo de la producción de “MasterChef”, para lograr filtraciones del programa. Es más, asegura que grabar en aquel país “lo hizo todo más fácil”. “Las filtraciones sólo puede venir de parte de los participantes”, plantea, pero de inmediato afirma que los concursantes no fueron quienes alimentaron a la redes sociales con información de los eliminados. “Ellos tienen un contrato de confidencialidad que es bastante potente, por lo tanto, si ellos lo rompen, tienen que responder”, dice. Pero también cree que más que por este acuerdo legal, los participantes “entienden que la gente quiere vivir el programa semana a semana y no estar contando el final del chiste”.

Sobre las posibles filtraciones, Carpentier tiene su teoría. “Lo de redes sociales es ciento por ciento especulación. En este ‘MasterChef’, particularmente, el público está bien polarizado con el favoritismo por cómo le caen los concursantes, en vez de cómo cocinan. Todos los dardos apuntan o favorecen a los personajes que caen bien o caen mal. Cuando dicen que pierda Juanito, es porque les cae mal”, afirma.