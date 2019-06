Cristian Arriagada, esposo de Javiera Suárez: "Nos deja un vacío enorme"

View this post on Instagram

Febrero y Mayo … Verano y Otoño… Sur y Santiago… Radioterapia y meses con efectos… Cada vez sintiéndome mejor. Cómo? Soy la dueña del tipo de libro que me cuento. Elijo contarme el avance. El capítulo en el que a pesar de haber dificultades, puedo lograr ganancias. El libro en el que su final pero también sus secciones, cuentan sobre mi lucha. Cómo es tu libro?