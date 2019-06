"Un ejemplo para todos": Javiera Suárez es despedida con emotivos mensajes del mundo del espectáculo

View this post on Instagram

Tal como nos pediste amiga querida.. Tu legado de amor seguirá vivo entre nosotros.. y me encargaré de seguir adelante con tu mensaje.. Gracias por iluminar nuestras vidas y nuestros corazones.. y por haber hecho de mi una mejor persona… Vuela alto, libre y sin ataduras…llena de la gloria de Dios y la Virgen..