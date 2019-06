María Jimena Pereyra relató que fue vetada en una radio por su orientación sexual

En la noche de viernes, durante el programa “PH” de CHV, María Jimena Pereyra confesó una triste realidad que vive como cantante.

Y es que en una de las secciones del programa conducido por Julián Elfenbein, la ex “Rojo” comentó que una radio vetó su música. “Una radio específica me vetó porque se supone que es una radio que escuchan las mujeres”, dijo María Jimena Pereyra, quien aseguró que le plantearon que “cómo van a tocar temas de una mujer que es lesbiana” porque “a las mujeres no les puede gustar eso”.

“No me lo dijeron a mi en la cara”, recordó para luego explicar cómo se enteró de esta situación. “Pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y un nunca me quisieron explicar por qué pasaba eso. Díganme la verdad, no voy as seguir gastando dinero si es tirarlo a la basura”, dijo.

La cantante buscaba una explicación, ya que, según su opinión, sus singles están hechos lo más profesional posible. Fue en una reunión que su equipo se vio obligado a confesarle este hecho a María Jimena Pereira.