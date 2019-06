Confirman cancelación de show de Megadeth en Chile y dan detalles para devolución de tickets

Se veía venir. Luego que Dave Mustaine confirmara a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer de garganta y por ello Megadeth no podría llevar a cabo todos sus shows de 2019, la posibilidad de que estuvieran en la nueva versión del festival Santiago Get Louder pendía de un hilo y sólo faltaba que la productora tras el mega concierto se pronunciara al respecto; algo que pasó hace sólo instantes, con un comunicado en el que confirman que Megadeth no podrá presentarse.

La productora, además, entregó detalles sobre la forma en que, quienes lo deseen, podrán solicitar la devolución de sus tickets. Según explican, el proceso se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 17 de julio, enviando los datos de compra en el formulario que acá te linkeamos. Por otra parte, deberán tener en cuenta los siguientes detalles:

I.- Si compró con tarjeta de crédito, independiente del medio recaudador del dinero, la devolución se realizará directamente a esa tarjeta de crédito.

II.- Si compró con tarjeta de débito, a través de Mercadopago Débito, la devolución no se puede realizar a una cuenta bancaria directamente, sino que se reversa el cobro hacia el ente recaudador (Mercadopago) y desde la plataforma de ellos usted podrá solicitar la devolución del dinero con el usuario registrado en esa plataforma. Si desconoce el usuario registrado, luego de los 30 días de plazo de devolución escriba a [email protected] podrán indicarle ese dato.

III.- Si compró con tarjetade débito, transferencia electrónicao pagó a través de ServifáciloMulticaja, debe informar los datos de una cuenta bancaria para la transferencia de dinero. La devolución se realizará en 30 días.

IV.- Si usted compró de manera presencial en Hard Rock Café, debe escribirnos a [email protected], desde ese correo de contacto se le indicará cómo proceder con su devolución.

Tras la cancelación del show de Megadeth, el cartel del SGL quedó conformado hasta ahora sólo por Anthrax y Slayer, a la espera de un posible nuevo nombre que pueda sumarse.