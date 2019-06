"No al TPP" y "aguante los profesores": Joven descolocó a José Miguel Viñuela en incómodo despacho en vivo para "Mucho Gusto"

La mañana de este martes, José Miguel Viñuela salió a la calle para recoger las opiniones de los vecinos de Maipú en torno al triunfo de la Roja frente a Japón en la Copa América 2019. Durante su despacho en vivo para el matinal "Mucho Gusto", el animador entrevistó a varias personas que se acercaron para comentar el partido.

Sin embargo, una joven entrego una opinión completamente distinta a la del resto de transeúntes. Y es que al momento de tomar el micrófono, enumeró una serie de problemáticas sociales entre las que figuraron las demandas de los profesores y estudiantes.

"En verdad no al TPP chiquillos, tomemos conciencia. Aguante los profesores, las profesoras y los estudiantes. Abajo los matinales que sólo nos envenenan la cabeza", dijo la joven, que se enfrascó en una intensa conversación con José Miguel Viñuela.

"Usted está como la Eli de Caso, que dice que todos los matinales valemos hongo", le respondió el animador del "Mucho Gusto", a lo que la joven replicó: "pero den cosas más importantes, poh chiquillos. Hay tantas cosas por las que luchar hoy en día. No importa, no sé, la farándula".

Consultada por si ve el matinal de Mega, la joven dijo "espero no verlo". Contexto en que el animador le explicó que en su programa no solo dan farándula, sino que también exponen temas de interés social. "Me gusta porque igual uno puede aprender de eso. Yo creo que no por estar en la tele nosotros creemos que lo sabemos todo. Te agradezco esto, además aquí está la cámara", dijo.

"Abran la invitación en los matinales a hablar sobre otras temáticas porque la gente que se mantiene ignorante es gente que la dominan, y en este país domina una minoría que tiene mucho dinero. Hoy nos estamos levantando, haciendo barrio", continuó la joven. "Me encanta. Me gusta escucharlos", dijo Viñuela, agregando que "están en todo derecho de exigir sus demandas. Nosotros siempre tratamos de mostrar las materias que son de interés general".

Finalmente, le preguntó a la joven si le podía dar un abrazo, a lo que esta se negó. "No, así está bien", dijo. "El abrazo de la solidaridad", insistió el animador. "No, está bien", señaló la joven.

Revisa el momento a continuación:

Fantástica manera de dar cara a los matinales "¿Sabes lo que es el TPP-11?"#MGTeEscucha pic.twitter.com/D9ehLEok6m — Universitario Informado (@uinformado) June 18, 2019

En redes sociales, el momento no pasó desapercibido y fueron varios los televidentes que se refirieron al hecho en Twitter. Y mientras que algunos aplaudieron la reacción de Viñuela ante la situación, otros lo criticaron por supuestamente bajarle el perfil a las opiniones de los transeúntes. Y es que la joven no fue la única en plantear problemas sociales en el matinal "Mucho Gusto".

Más tarde, una profesora visibilizó las demandas de sus colegas que se encuentran movilizados desde hace tres semanas, en busca de la aprobación de un petitorio compuesto por 12 puntos, entre los que figura el pago de la deuda histórica, fin del agobio laboral, estabilidad funcionaria y el fin del doble proceso de evaluación docente.

Estas fueron algunas de las reacciones:

Bien ahí @josemvinuela 👏👏👏 saliste como un crack jugando de una situación incómoda que otro periodista capaz que hubiera quedado en blanco, grande capo 💪 #mgteescucha — Mauro Edy (@edy_mauro) June 18, 2019

#MGTeEscucha Notable como se manejo @josemvinuela en terreno, fuera otro periodista sale arrancando de las demandas 😂 — Carlonchote (@Carlonchoo_A) June 18, 2019

#MuchoGusto. Buena la joven que le paro los carros a Viñuela. Quería hacerse el simpático y no le resulto. — flora opazo (@FloopazoOpazo) June 18, 2019

El mucho gusto fue “a la calle” y todos bombardean a Viñuela con problemas nacionales y/o sociales 😂 — Pachi 🌴 (@PazSotoP) June 18, 2019

Un apluauso a la mujer que enfrento a Viñuela, encarándolo con lo que entregan los matinales a las personas, a la profe que aprovecho la cámara y de alguna manera llevo el conflicto a la tv … #MGTeEscucha #Profesores #Estudiantes — Caracola (@CarolaJarpa) June 18, 2019