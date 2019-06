Precuela de "Game of Thrones" ya esta en marcha

Ha pasado cerca de un mes desde que "Game of Thrones" emitió su episodio final. Un capítulo que cerró ocho temporada y que fue muy cuestionado por los seguidores de la serie. Por ello, no extraña la expectativa que hay con todo lo que puede pasar con los posibles proyectos paralelos que se pueden desarrollar de la serie.

Uno de ellos ya entró en tierra derecha. Silenciosamente se inició la filmación de un piloto, que todavía no tiene nombre, pero que George R.R. Martin ha sugerido que se llame "The Long Night", con la esperanza de que este proyecto se pueda materializa. Las grabaciones se están realizando en una locación familiar: Irlanda del Norte, que fue constante protagonista en "Game of Thrones".

Este proyecto es una precuela de la exitosa serie de HBO a cargo de Jane Goldman ("X-Men: First Class") junto al autor de la historia original George R.R. Martin y el director S.J. Clarkson ("Jessica Jones"). La historia se desarrolla miles de años (aproximadamente cinco mil, según Martin) antes de los eventos en "Game of thrones".

"Westeros es un lugar muy diferente", contó el escrito a medio Entertainment Weekly. "No existe Desembarco del Rey. No hay Trono de Hierro. No hay Targaryens. Valyria apenas ha comenzado a ascender con sus dragones y el gran imperio que construyó. Estamos tratando con un mundo diferente, más antiguo y esperamos que eso sea parte de la diversión de la serie", agregó.

El show cuenta con un reparto liderado por Naomi Watts ("King Kong") junto con Naomi Ackie, Denise Gough, Miranda Richardson, Josh Whitehouse, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Alex Sharp y Toby Regbo.

Si todo sigue su curso y el piloto recibe luz verde, esta nueva serie estaría al aire a fines del año 2020.