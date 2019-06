Libro y película: anuncian precuela de "Los Juegos del Hambre" para el 2020

Para todos los que se quedaron con ganas de más historias de "Los Juegos del Hambre", tenemos buenas noticias. Y es que se confirmó, por parte de la misma autora, Suzanne Collins, que pronto podremos disfrutar de una precuela. Y si, literalmente es más pronto de lo que pensábamos.

Exciting news, Hunger Games fans: A prequel novel set 64 years before the events of The Hunger Games is coming May 2020! Read more here: https://t.co/nA7wAYX4Fz pic.twitter.com/3JdeCTcAQp

— Scholastic (@Scholastic) June 17, 2019