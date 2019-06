Joven denuncia que Claudio Reyes lo golpeó con un bate: "Me pegó en el pecho y luego en la nuca"

En horas de esta mañana, el matinal de TVN sorprendió con una denuncia. En "Muy Buenos Días", Claudio Reyes fue acusado de increpar y agredir con un bate de béisbol a un joven deportista.

La supuesta agresión se habría originado tras un conflicto en plena vía pública, mientras ambos conducían sus respectivos vehículos.

De acuerdo al relato del joven, las imprudentes maniobras al volante terminaron cuando se encontraron en un semáforo. "Me bajé a increparlo con un bate, porque yo no sé con qué se va a bajar el otro, pero no le pegué", aseguró Claudio Reyes, desde un móvil con el matinal.

"Me pegó en el pecho y luego en la nuca. No digo que me agarró a palos, pero sí fue un golpe fuerte", aseguró el supuesto afectado.

El increíble antes y después de Manelyk de "Resistiré" La concursante del programa de Mega acumula casi 7 millones de seguidores en Instagram

Los antecedentes

Según los antecedentes recabados por Hugo Valencia, periodista del matinal de TVN, hubo constatación de lesiones que comprueban los golpes de Claudio Reyes.

"Claudio, tú dices que no le pegaste, pero hay una constatación de lesiones que habla de un trauma craneal leve", aseguró Valencia.

Además, mostraron el video que grabó Matías durante el enfrentamiento con Claudio Reyes. Ahí, se ve al actor regresando a su auto con el bate, mientras el conflicto continuaba con improperios.

"Cómo se te ocurre que le voy a pegar en la cabeza y va a quedar así? y seguir grabando?, si lo golpeo con el bate en la cabeza lo mato", aseveró Claudio Reyes.