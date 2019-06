J.J. Abrams salta de "Star Wars" al universo de Marvel

El nuevo proyecto del aclamado director J.J. Abrams ha sido develado: Junto a su hijo Henry se acaban de sumar al exitoso universo de Marvel.

La noticia fue dada a conocer hoy en el New York Times, donde el hombre tras las últimas entregas de la saga "Star Wars" entrega detalles del trabajo que realizará para la franquicia. Según explica, les asignaron la misión de escribir una nueva mini serie de cómics sobre "Spider Man".

"La historia muestra a Peter Parker de una manera que no lo has visto antes", aseguró J.J. al citado medio neoyorkino respecto al proyecto que lo une a su joven hijo, quien agregó que están trabajando en "una nueva, diferente y emocionante versión" del superhéroe.



"Nick Lowe (editor del cómic) me había estado presionando para que hiciera un libro con él. Hace aproximadamente un año, comencé a hablar de eso con Henry y sucedió que era algo orgánico…, y ha sido un placer. Aunque estuve hablando con Nick mucho tiempo, extrañamente la idea evolucionó a partir de conversaciones entre Henry y yo, con detalles que nos emocionaron, y Nick estuvo abierto a la colaboración", explicó el director.

Sobre el trabajo en conjunto, J.J. Abrams aseguró que en un principio "no estaba seguro de cómo sería". Sin embargo, ambos afirman que la experiencia fue "grandiosa".

"Siento que me he desarrollado no sólo como escritor, sino como alguien que puede apreciar más las historias. 'Spider Man' es uno de esos superhéroes en los que cuanto más lees sobre él, al menos para mí, menos lo entiendo. Es tan 'anti-todo' lo que esperas de un héroe. Creo que Stan Lee dijo algo sobre poner al humano en sobrehumano. Eso es lo que estamos tratando de hacer", dijo Henry.

Los cómics contarán con ilustraciones de Sara Pichelli e introducirán a un nuevo villano: "Cadaverous".