"Niño Poeta" arremetió contra película de niños virales: "La trama me parece algo completamente horrible"

El "Niño Poeta" habló con "Nosotras", programa streaming de "La Cuarta". Ya no le gusta que lo llamen por el sobrenombre por el que se hizo conocido. Ahora le gusta que se dirijan a él por su nombre: Jorge Rivas. Además, se siente más cercano a la antipoesía. De hecho, está escribiendo un libro sobre esta rama literaria.

En el espacio, Jorge habló sobre su canal de YouTube. Además, abordó temas de contingencia, como la eliminación de la obligatoriedad de los ramos de Historia y Educación Física en tercero y cuarto medio. El niño de diez años criticó duramente la medida tomada por el Gobierno.

"En historia es donde se empieza a formar el pensamiento crítico", asegura. "Esta decisión es, prácticamente, para hacer al pueblo más ignorante, que no sabe dialogar entre sí, que no sabe lo que es la democracia, etc.", recrimina Jorge.

Cuando le preguntan si se ve trabajando en política cuando sea grande, el "Niño Poeta" confirma que "lo he pensado muchas veces". Entre algunas las razones que lo han llevado a proyectarse como político, es mejorar la salud pública.

En cuanto a su postura política, el ahora "antipoeta" dice que "si tuviera que haber votado, habría votado por el No". No obstante, asegura que los partidos políticos separan a Chile. "Cada persona puede pensar lo que quiera y lo que pueda", argumenta. Si no existieran las tendencias políticas, "estaríamos todos unidos", reflexiona.

Sobre el movimiento feminista, Jorge dice que hay pensamientos que no le gustan, "como las tendencias políticas", pero sí cree que cualquier mujer y cualquier hombre pueden hacer lo que le gusta, lo que quiere y lo que le apasiona.

No le gustó la película "Amigos Inseparables"

Hace poco, el "Niño Poeta" protagonizó una campaña del Ministerio de Salud (Minsal) que daba consejos para afrontar el invierno. En el spot, Jorge Rivas compartió con otros niños que se han hecho conocidos por videos virales. El "Tarro", "Chimuelo", el "Zafrada" y el "Niño del palo" compartieron con el "Niño Poeta". Sin embargo, Jorge se desvincula de ellos.

"Quisiera recalcar que no comparto ningún ideal que pudieron ver en ese comercial, ya que pienso sinceramente que yo llegué a la televisión no por haber vendido un palo, ni por un terremoto, ni tampoco por caerme en bicicleta o porque se muriera mi pájaro", dijo con firmeza.

Además, enfatizó que su fin en los medios de comunicación no tienen relación con los demás niños virales. Su misión tiene relación con "transmitir momentos históricos de nuestra nación, la forma de hacerla progresar y una verdadera alternativa patriótica para Chile, además de hacer prácticamente todo en la literatura y la cultura, que es lo que me apasiona y lo que deseo hacer de grande”, asevera.

Minsal

También tuvo palabras sobre la película protagonizada por niños virales de Chile. "En algún momento se me llamó a algún tipo de participación en ‘Amigos Inseparables’ de Martín Rogers. Dije que no, la trama me parece algo completamente horrible”, asegura.

Además, dice que su participación en la cinta iba a ser muy escueta. Su personaje no tendría mayor implicación en la historia. "Después que secuestran al Monito Vidal, vengan los otros a rescatarlo, recién ahí lo único que debía decir era ‘¡Me las pagarán!’ Esa era mi única participación, era violento, como ir pasando por la calle y que alguien te diga puedes hacer un segundo de película”, dijo un poco molesto.