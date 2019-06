Pamela Díaz repasó los dichos de Carola de Moras sobre el machismo en la TV: "Ella hizo lo que quiso"

Luego que Carola de Moras asegurara que la televisión tiene una conducta muy machista, durante una entrevista con Mujer Dínamo, la animadora del matinal "Viva la Pipol", de CHV, Pamela Díaz, se refirió a las palabras de su ex colega.

En conversación con el programa "Intrusos", de La Red, la "Fiera" reconoció que el medio efectivamente es machista. Sin embargo, tuvo sus reparos respecto a las declaraciones de la ex animadora de Viña.

"Carola tuvo muchas oportunidades con gallos tremendamente talentosos. Tuvo oportunidades que muchas quisiéramos tener en tan corto tiempo", dijo Pamela Díaz.

En este contexto, agregó que "creo que cuando tú no las aprovechas (las oportunidades), muchas veces puedes hablar cosas que no corresponden, porque yo creo que en su momento Carola estuvo en el primer lugar de la televisión durante un buen tiempo (…) Más allá que le vaya bien o mal, pero hizo lo que quiso".

Polémicas opiniones

Recordemos que en el pasado, Carola de Moras se vio involucrada en varias polémicas dentro de la televisión. Sin embargo, la última de ellas ocurrió tras su salida del matinal de CHV. Todo sucedió luego de la primera noche del Festival de Viña 2019, en donde debutaron los nuevos animadores del evento Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.

Su opinión al respecto no fue la mejor, algo que molestó al panelista del matinal "Muy Buenos Días", Ignacio Gutiérrez. "Cuesta tan poco que Carola de Moras muestre la hilacha. Te quedas con lo que pasa en comerciales, con la basta de los vestidos y con el recoveco de los bolsillos", dijo este último.

No obstante, sus palabras tuvieron una réplica inmediata por parte de la misma Carola de Moras. Y es que la animadora dio su parecer en el matinal de Mega, que se estaba transmitiendo al mismo tiempo.

"A mí me gustaría saber dónde está el manual que dice que los ex animadores no pueden hablar de los temas que dominan", dijo.

"Si quieren seguir insistiendo los medios, TVN, este señor que está allá (Nacho Gutiérrez)… Diciendo que yo le falté el respeto, que yo no tengo derecho… Yo no sabía que tenía que pedirle permiso para hablar de mi experiencia", añadió.