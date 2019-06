Histórico: Museo de la Memoria ganó León de Bronce en Cannes por su campaña "Sintoniza con la memoria"

View this post on Instagram

Un León de bronce del Festival Cannes Lion 2019 se adjudicó el Museo de la Memoria y los DD.HH. por “Sintoniza con la memoria”, campaña que en 2018 trasmitió el minuto a minuto del golpe de Estado de 1973, a través de archivos radiales históricos que son parte de las colecciones de la institución. . El galardón, entregado por uno de los festivales de creatividad más reconocidos del mundo, corresponde al tercer lugar de la categoría Innovación en Radio y Audio, que busca reconocer y celebrar la creatividad de aquellos trabajos que comunican un mensaje a través de la excelencia en el audio, la innovación sonora o la narración auditiva. . La campaña, desarrollada junto a la agencia @wolfbcpp , se realizó en el marco de la conmemoración de los 45 años del golpe de Estado en Chile, logrando un alcance cercano a los 4 millones de personas, quienes siguieron la transmisión en vivo a través de radio Santiago, vía Facebook live y en el sitio web www.sintonizaconlamemoria.cl . . Esta galería auditiva en tiempo real tuvo como propósito reconstruir los episodios que marcaron el 11 de septiembre de 1973. Esto, a través de audios radiales rescatados de la época y que pertenecen al archivo histórico que resguarda el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. . Anteriormente, la campaña ya había sido acreedora de diez galardones en el Festival de la Asociación Chilena de Publicidad 2018 (ACHAP), en categorías como Grand Prix Radio, Oro Radio/Online y Oro Branded Content/Audio. . Desde el Museo se espera volver a retransmitir esta experiencia el próximo 11 de septiembre, para los 46 años del golpe de Estado en Chile. #MuseodelaMemoria #GolpeDeEstado #DDHH #Cannes2019 #CannesLions #CannesLions2019