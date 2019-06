Acusan a Ariel Levy de querer "limpiar su imagen" tras publicar polémica postal en la Marcha del Orgullo

Ariel Levy ya salió de “Resistiré”. El actor participa en el reality de Mega, que se graba con desfase y que aún se transmite por las pantallas del grupo Bethia.

Pero pese a estar en el programa del momento, el actor ha perdido el respaldo del público durante el último tiempo. ¿La razón? su férrea defensa a Nicolás López.

Y es que el protagonista de "Promedio Rojo" mantuvo silencio y evitó referirse a la situación que vive el cineasta desde que la revista Sábado publicara los testimonios de la mujeres que lo acusaban de abuso y acoso sexual.

Pero este tema parece no importarle a Levy. De hecho, este sábado asistió a la Marcha por el Orgullo que se realizó en Santiago.

En la instancia se subió arriba de un carro alegórico para celebrar la diversidad en nuestro país. A su vez, publicó una foto en dicho vehículo. Ahí aparece sin polera y con un pañuelo de arco iris.

De acuerdo a su publicación, la invitación llegó por parte de una marca de vodka. “Así como apoyamos a @laroja. Así mismito hay que gritar por la igualdad de derechos y el orgullo de ser nosotros”, escribió.

A post shared by Ariel Levy (@ariel_levy) on Jun 22, 2019 at 5:59pm PDT

Sin embargo, su posteo generó diversas reacciones. Las más recurrentes, aludiendo a la contradicción de defender a un presunto abusador pero de igual forma haber asistido a la marcha. También críticas por “querer figurar” o por haber ido por “moda” a la manifestación, ya que fue la marca quien lo invitó.

Finalmente, en Instagram la fotografía superó los 57 mil likes, mientras que en Twitter ha sido trending topic durante varias horas.

Ariel Levy, el mismo que nos dice que le cree al formalizado por violacion Nicolás López, es el rostro de @absolutvodka en #Orgullo2019 en Santiago Chile. Well done Absolut! Your have an awesome publicist! 😂 😂 😂 Such a piece oh shit brand.

— Anacleto Chadwick (@cmaldonapotter) June 23, 2019