Karla Melo en "La Divina Comida": cometió un grave error con el plato de Leonor Varela y su personalidad generó opiniones divididas

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de “La divina comida”. En esta oportunidad, el ex futbolista José Luis Villanueva, las actrices Karla Melo y Leonor Varela, y el periodista Freddy Stock, abrieron sus respectivos hogares.

En este sentido, la primera de la semana fue Karla Melo, reconocida actriz que comenzó su carrera protagonizando la serie “El Reemplazante”. La joven se lució con una noche que incluso incluyó música en vivo; llevó a la Combo Tortuga para crear una verdadera fiesta en su edificio.

Más tarde llegó la hora de servir la comida. Partió con un "causeo" y luego dio paso a “la receta de la gueli”; Pastel de choclo.

No obstante, Melo sabía que la interprete de “Cleopatra” no come carne hace años. Por ello, le preparó una receta vegetariana con berenjenas en vez de carne.

Pero el incómodo momento llegó cuando fue hora de servir los platos. Hasta la cocina llegó Varela, quien preguntó si podía ayudar en algo.

“Igual tengo cosas con carne, pero ¿igual eres vegetariana cierto?”, preguntó la otrora intérprete de “Preciosas”.

Claro que en ese momento no se esperaba la respuesta de su colega :“No, yo no comí carne por 30 años, pero ahora como”, soltó Leonor.

Así las cosas, Melo debió darle de probar de su plato para que supiera cómo era la receta original. Pues jamás pensó que ya no era vegetariana.

“Qué pena que haya pensado que soy vegetariana, atroz, pobre. Tiene que haber trabajado el doble por algo que no tenía que haber hecho”, dijo Leonor quien finalmente evaluó la noche con nota 6, pero no por el pastel, sino porque no le gustó tanto el postre.

El capítulo continuó y el grupo se afianzó cada vez más. Sin embargo, las y los usuarios en redes sociales comenzaron a notar que Karla -quien aclaró, una vez más, que no es hija de Francisco Melo– tenía una personalidad más cercana al pueblo.

Por ello, algunos la calificaron como “flaite” por hablar con muchas “c-h”. Eso sí, hubo quienes la encontraron más bien espontánea y auténtica, por lo que alabaron su simpatía.

Lo cierto es que Karla Melo llamó bastante la atención en su paso por “La Divina Comida” y logró ganar el capítulo con la puntuación de sus invitados.

Revisa algunas de las reacciones:

Karla Melo

Su menú y simpática un … #LaDivinaComida pic.twitter.com/vmu460O48L — Viejo para TW ..👴🏼 (@AlexisLienqueo) June 23, 2019

Ojalá gane Karla Melo! Pa que queden picaos todos los wns que le tiran mierda. Simpática Leonor Varela pero… Too much #LaDivinaComida — Ruth Alejandra (@ruthalejandracr) June 23, 2019

Bueno, hoy vi #LaDivinaComida Karla Melo simpática pero abusa de jurarse chula, Leonor Varela MAGNÍFICA Y CON CLASE, Villanueva, medio wn pero muy simpático, Freddy Stock FOME, latero, sin expresión, desabrido y añejo, más encima canta y toca como el hoyo, ah y vende humo. — PUCK El Duende (@Puck_ElDuende) June 23, 2019

A mi me cayó bien la Karla Melo. Además todavía no supero su participación en “El reemplazante” como Flavia #LaDivinaComida pic.twitter.com/2DxTfhuW6u — Matías Becker (@Elmatibecker) June 23, 2019

Yo leyendo los comentarios de Karla Melo sin haber visto #DivinaComida pic.twitter.com/bdU4ItM58R — HM.Fuenzalida (@kikerrak) June 23, 2019

#ladivinacomida Leonor Varela:una Queen, Freddy Stock: Piola y me gusto q fue Scout, José Luis Villanueva: un amor de persona y la revelación del programa. Karla Melo: envidiosa, flaite y la típica que coloca notas bajas para ganar a toda cosa, un asco de persona!! Buenas Noches! — Elenita (@Elenita23C) June 23, 2019

Karla Melo ganándose la mala onda de la mayoría de nosotros por un finde en la playa 🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ que paaaabre 😂#LaDivinaComida pic.twitter.com/cobXVIT60n — ☆Nana☆ (@F3rnanda027) June 23, 2019

A Leonor Varela la alaban porque es una "actriz de Hollywood" y porque es una "dama con clase", y a Karla Melo la flaitean por ser auténtica, simplemente por como ella es… Esto demuestra lo arribista que puede ser el shileno promedio.#LaDivinaComida — . (@vicetias) June 23, 2019