"Cuando sepa pelar una palta conversamos": Ignacio Román lanza fuerte crítica a Camila, ganadora de "MasterChef"

La noche de este domingo "MasterChef" Chile llegó a su fin. Giovanni, Bárbara y Camila se enfrentaron ante los jueces con una prueba que consistió en servir un menú completo de alta gastronomía. Y, si bien Chris Carpentier había dicho que se transmitiría en vivo, el último capítulo del programa de cocina fue grabado. A él asistieron también los ex concursantes y los ganadores de temporadas anteriores.

Las redes sociales no se manifestaron muy contentas respecto a la ganadora. De hecho, en Twitter comenzaron a manifestarse incluso antes de que las imágenes se vieran por Canal 13-. Esto, debido a que un medio de circulación nacional publicó a la ganadora antes.

Gano Camila, la Hermana de Renata Ruiz, amiga de @ChefCarpentier , la misma que hizo 30 veces puré, la que no sabia pelar palta, la que emplata como vomito. Lo unico bueno la Chef Fernanda

#MasterchefChileGranfinal

Camila Ruiz ha dejado un legado, que da lo mismo no esforzarte cuando tu familia te tiene apitutada. Da lo mismo solo hacer purés , no saber empanadas, no saber pelar una palta, todo eso y más da lo mismo, por que en Chile así se ganan las cosas .

— 𝐾𝑎𝑡𝘩 𝑊. ✨🌙 (@Kath_W_) June 24, 2019