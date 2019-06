JP Queraltó recibe duras críticas tras realizar canje en Instagram con fotografía de su hijo

Una serie de críticas fueron las que recibió el periodista Juan Pablo Queraltó, luego que publicara una fotografía de su hijo promocionando un producto con motivo de un canje.

El comunicador es uno de los tantos rostros del espectáculo que realiza este tipo de negocios. Sin embargo, su última promoción causó polémica debido a que utilizó a su hijo Amador.

"Y nos vamos de viaje con mi Amador y mi @fransfeir y nos ayuda mucho que mi regalon use los Pants de @pamperschile. Son súper fáciles de sacar. Perfectos para mudarlo rápido fuera de la casa", escribió.

Sin embargo, el texto generó molestia entre los usuarios de Instagram, quienes no dudaron en juzgar su actitud. Y es que según su opinión, no les parece apropiado que utilice a su hijo para promocionar una marca.

"Te pasas, hasta usas a tu hijo para sacar provecho. Yo creo que este tipo jamás en su vida a ido al supermercado o a una feria no tiene idea de cuánto vale una bolsa de pañales", comentó una persona. "Sr. Queraltó viaje menos y compre los pañales usted. Sin canje, y sin usar a su hijo", dijo otra.

Pero no fue lo único. Otra usuaria recordó el polémico episodio de Fran Sfeir en la alfombra roja de Mi amigo Alexis. "La parejita que vive del canje y se enojan cuando no los invitan a las alfombras rojas", dijo. No obstante, sus palabras fueron eliminadas al igual que el resto de las reacciones. Y es que el periodista optó por desactivar los comentarios debido al rechazo que generó su publicación.

