Mega alza la voz y rechaza querella por secuestro de Dominique Lattimore en contra de productores de reality "Doble Tentación"

La jornada de este lunes Dominique Lattimore presentó una querella por secuestro en contra de los productores del reality de Mega, "Doble Tentación". La acción, contra Ignacio Corvalán y César Marcelo Carreño, está dirigida contra todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores del hecho.

Y es que, recordemos, la mujer desde que abandonó el reality estuvo denunciando de manera pública una serie de acontecimientos que, según ella, atentaban contra su persona.

"Era víctima de constantes episodios de violencia física y psicológica por parte de otros participantes. No escatimaron en insultarme, incluso, en términos derechamente racistas, lo cual no debiera extrañarnos, en atención al nivel académico y cultural de los participantes que realizaron estas acciones”, rescata Emol.

Esto, le habría provocado a Dominique Lattimore un cuadro importante de estrés y ansiedad que la motivó a renunciar al espacio. Esto ocurrió en el capítulo 104 y, tras eso, vendría lo pero.

"No pudiendo sino saber de mi voluntad de abandonar el lugar, me ordena esperar en el lugar la llegada” de Carreño. Según su relato, recogido por Emol, “en su rol de productor, al llegar, de forma agresiva me reclama por mis acciones, las cuales, en su experta opinión, habían arruinado el capítulo”.

Dominique Lattimore relata al mismo medio que fue llevada a un container, donde le insistieron en su renuncia y no le quisieron facilitar su celular. Según la chica reality, ahí la tuvieron "totalmente contra mi voluntad, sin atribución o facultad alguna para ello”.

Cuando llegó Ignacio Corvalán donde ella, éste le anunció que no se le pagarían los tres meses que estuvo en el encierro.

Así, con esta querella, la modelo solicita declarar admisible la acción judicial y que se remitan los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie una investigación. Por lo tanto, Karol Lucero, Karla Constant y Patricia Maldonado. podrían ser llamados a declarar y se le podría solicitar también a Mega una copia de todo lo grabado en "Doble Tentación" en los capítulos 104, 105 y 106.

Mega alza la voz

Mega no esperó mucho la respuesta y alzó la voz contra Dominique Lattimore. En un comunicado, la señal del Grupo Bethia niega todas las acusaciones contra "Doble Tentación".

"Respecto a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, Mega niega y rechaza categóricamente las infundadas imputaciones vertidas por la señora Lattimore en contra de Ignacio Corvalán y César Carreño, las que carecen de toda veracidad y fundamento", sentenciaron.