Nicolás Gavilán no dijo "Victoria": La derrota más dura del “jugador histórico” de “Pasapalabra”

Nicolás Gavilán se ha ganado el apodo de “El jugador histórico”, durante su participación en el programa “Pasapalabra”. Un sobrenombre que se ganó legítimamente, ya que el joven de 21 años no solo fue el primero en superar el episodio número 13, capítulo que se había convertido en la maldición del espacio de CHV para sus concursantes, hasta hoy es el único que se ha enfrentado más de 35 veces a “El Rosco”.

Un enfrentamiento que siempre ha tenido el mismo desenlace: la derrota. Algunas más dolorosas que otras, como la de la semana pasada en la que Gavilán respondió correctamente 17 definiciones consecutivas en 23 segundos, pero, al final, no logró llevarse los 320 millones de pesos que entrega el programa.

“No había pasado eso nunca en el mundo. Hemos mandado el video a Argentina, y Uruguay y se han sorprendido. Nadie se ha acordado de 17 definiciones al hilo”, dice Carlos Valencia, productor ejecutivo de “Pasapalabra”. “Es frustrante porque a veces me equivoco en palabras fáciles o detalles. Ganárselo es difícil. Hay que seguir intentando”, expone el joven de Concepción.

La palabra que significó su derrota

Palabras que suenan con más fuerzas hoy, ya que anoche, Nicolás Gavilán sumó otra de estas duras derrotas. Con 24 definiciones correctas, el concursante debía dar con la palabra que escondía la letra V. “Yo tenía la esperanza de que se me ocurriera. Aguanté hasta el ultimo segundo… No me llegó”, cuenta. Paradójicamente, la definición que le faltó para llevarse el millonario premio, que hasta anoche estaba acumulado en 322 millones de pesos, fue “victoria”. “En el estudio casi todos lo sabían”, dice Gavilán, con algo de frustración.

“Lo de esta noche fue increíble. Había tres o cuatro definiciones que nosotros considerábamos muy difíciles y él las sacó. Se equivocó en una que, en teoría, era fácil. Cualquiera que ha estado en Viña o ha visto el Festival de Viña del Mar sabe sobre este carruaje. Nos sorprendió a todos que no se la supiera”, cuenta Valencia. “Cuando llegó a los 24 y le faltaba esa, nosotros dábamos por sentado que ganaba”, agrega.

El productor ejecutivo de “Pasapalabra” no duda al afirmar que “Nico ha sido el participante más impresionante que hemos tenido en la historia del programa” y reconoce que su manera “sencilla de ser” ha hecho que se gane “el cariño del público”. Pero no por eso, ni su condición de “jugador histórico”, son factores de que “El Rosco” se incline a su favor. “‘Los Roscos’ tienen similar dificultad para todos. Nos regimos por la Rae (Real Academia Española de la Lengua). En eso no nos perdemos. No va ganar el más simpático y querido, va a hacerlo el que anote 25”, sentencia.

Nicolás Gavilán tendrá una nueva oportunidad (no perdió, por tanto sigue participando), una que es resultado de su constante estudio para poder llevarse el millonario premio y del apoyo de la gente. “Es bacán sentirlo. Me motiva a estudiar”, remata.