Chris Carpentier le responde a Ignacio de "MasterChef": "Es injusto criticar a una chica que lo dio todo"

La crítica de Ignacio Román, finalista del primer "MasterChef", a Camila Ruiz, reciente ganadora de la cuarta temporada de programa, tomaron más revuelo de lo esperado. El hoy rostro publicitario tuvo una particular manera de felicitar a quien superó a Giovanni y Bárbara el pasado domingo, diciendo que "cuando sepa pelar una palta conversamos".

"Sí, dejé la embarrada con el Twitter, pero es lo que pensaba más de medio Chile… Fue una opinión y que tampoco fue relacionada a un sexo femenino ni masculino. Lo hablé gastronómicamente", fue la explicación de sus dicho que dio a La Cuarta. "Es lo que pensaba medio Chile", agregó.

“No tengo nada que decirle a Nacho. Veía harto ‘MasterChef’, consideraba que cocinaba bien, pero de ahí a ponerse a opinar… A ser mala onda con alguien que no conoces, que no sabes qué hace ni por qué hizo ciertas cosas en el programa. No es quién para andar emitiendo comentarios o juicios sobre alguien que no conoce”, fue el descargo de Ruiz en conversación con Publimetro.

La respuesta de Chris Carpentier

Pero el enfrentamiento no quedó ahí. Ahora fue el mismo Chris Carpentier quien se involucró en la polémica. En declaraciones al programa "Intrusos" el juez de "MasterChef" fue claro en afirmar que “Camila ganó, él no… Qué más te puedo decir".

El cocinero aseguró que “yo creo que hay que ser humilde en la vida. Él llegó peor. Tampoco sabía pelar una papa y en el camino aprendió". “Si nos quiere criticar, que nos critique a nosotros. Es injusto criticar a una chica que lo dio todo y que en definitiva logró algo que él no ha logrado. Ella le podría responder: ‘bueno no sé pelar paltas, pero yo gané“, cerró.