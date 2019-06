Ignacio Román reafirma sus críticas a Camila Ruiz, ganadora de "MasterChef": "Es lo que pensaba medio Chile"

Camila Ruiz se convirtió en la gran ganadora de la cuarta temporada de MasterChef, cuyo episodio final se transmitió el pasado domingo. La profesora se impuso ante sus compañeros en un desafío que causó revuelo debido al resultado, que no dejó contento a todo el mundo. Uno de ellos fue el participante de la primera temporada Ignacio Román, que se manifestó frente al hecho a través de Twitter.

"Felicidades a la ganadora @MasterChefChile. Cuando sepa pelar una palta, conversamos. Congratulations. Esperaba que primara la gastronomía. Más de lo mismo. Buenas noches. Mejor sigo cocinando", publicó en la red social del pajarito.

Sin embargo, sus palabras causaron polémica ya que mientras algunos se cuadraron con su postura, otros salieron en defensa de la nueva ganadora de MasterChef y criticaron su opinión tildándolo de "resentido" e incluso, aludieron a su parálisis facial.

"Sí, dejé la embarrada con el twitter, pero es lo que pensaba más de medio Chile… Y sobre lo de resentido, jamás he sido resentido, jamás he sentido envidia. Fue una opinión y que tampoco fue relacionada a un sexo femenino ni masculino. Lo hablé gastronómicamente", señaló Ignacio Román en conversación con La Cuarta.

Consultado sobre si se arrepiente de su comentario, dijo: "No, digo lo que pienso. El chileno común tiene miedo de decir lo que piensa, pero yo no, por eso a veces caigo mal en muchas partes, creen que tengo el ego alto, que soy soberbio, pero es mi forma de ser y por eso un asaíto, jajajá. Algunos me han preguntado si borraré el tuit, y no, lo enfrento no más".

"Hay gente que hasta me critica por mi parálisis y yo jamás he tratado con un garabato a alguien y mucha gente me agrede verbalmente con garabatos demasiado fuertes. Mi ganadora era Kashka. También Jeffry era mi favorito. Justo estaba viendo la final y me mandaron millones de fotos, y me dio una lástima esa pobre palta, cómo la estaba destruyendo. Pero lo puse de una manera simpática, quizás en ese momento se la comió el nervio no más", agregó.

Respecto a la ganadora, Camila Ruiz, solo tuvo buenas palabras. "Le deseo todo el éxito del mundo. El mejor consejo que le puedo dar a la chica de las paltas es que se dedique a la cocina, ser consecuente con lo que hará, que estudie mucho, perseverante y que mantenga los pies en la tierra como los mantengo yo, porque a veces la tele marea. Y le irá súper, porque tiene su carisma, propio estilo y creo que se irá mejorando", aseguró.

