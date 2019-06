Netflix revela el trailer y arte de la última temporada de "Orange Is The New Black"

La serie original de Netflix, "Orange Is The New Black" marcó el comienzo de una era monumental de la televisión, y durante seis temporadas inolvidables ha abordado sin temor algunas de las historias más difíciles, relevantes y humanas de nuestro tiempo.

En su temporada final, las damas de Litchfield llegan a un acuerdo con el hecho de que la prisión las ha cambiado para siempre. "Piper" lucha con la vida en el exterior, mientras que la vida en "Max", tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella. La amistad entre "Taystee" y "Cindy" todavía está en juego mientras se avecina su sentencia, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon, mientras que otros persiguen drogas o sueños y se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo.

Esta temporada, el elenco y creadores de "Orange is The New Black" están homenajeando a sus apasionados fans, que han evangelizado este show a través de los años, dándole la oportunidad al Orange Army de crear el key art del final de la serie.

Diez dedicados, talentosos y diversos artistas de todo el mundo (Reino Unido, Armenia, Brasil, Italia y Estados Unidos) fueron seleccionados a través de las redes sociales para mostrar su pieza en autobuses, edificios y espectaculares en todo el mundo, como parte de la celebración del estreno de la temporada final.

