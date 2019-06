Nicolás Gavilán y su derrota en "Pasapalabra": "Fue un poco triste, pero tampoco fue la que más me ha dolido"

Estuvo cerca de completar "El Rosco" dos veces. Cada oportunidad, con un final más infartante que el otro. Pero la noche del martes, Nicolás Gavilán, el participante histórico de "Pasapalabra", se despidió del programa de CHV.

El concursante del espacio conducido por Julián Elfenbein salió victorioso en 40 episodios, siendo su metralleta de la semana pasada y su increíble derrota del pasado lunes, su participaciones más recordadas. Pero el martes, el estudiante de ingeniería Álex Lira terminó con tal racha.

"Fue un poco triste, pero tampoco fue la que más me ha dolido", dice Gavilán a Publimetro sobre su derrota. "Siento que no cometí tantos errores. Simplemente no sabía", agrega. Contrario a lo que podrían pensar los fanáticos del programa, el concursante asegura que el nivel de "El Rosco" "puede ser que últimamente fuese más bajo". "También puede ser que yo estudié más", expone.

Ya fuera de "Pasapalabra" Nicolás Gavilán da sus consejos a los futuros participantes que busquen llevarse el millonario premio de 322 millones de pesos. "Mi recomendación es que disfruten el juego. Que jueguen calmados y que no se apuren. Es lo principal", dice.

Con la salida de Gavilán, "El Rosco" se ve aún más difícil de superar. Por ello, y tras la gran actuación del joven de 21 años, el programa ha decidido ajustar su selección de concursantes. "Se ha hecho un casting súper riguroso para que vengan participantes de ese nivel. Nico es parte de la historia del programa", adelanta Carlos Valencia, productor ejecutivo de "Pasapalabra".