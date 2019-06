Video muestra fuerte accidente automovilístico de Edmundo Varas

Edmundo varas cada cierto tiempo hace noticia por sus declaraciones o por alguna polémica. Sin embargo, esta vez el ex chico reality está en la palestra por protagonizar un fuerte accidente.

Según sus declaraciones, el choque se produjo en horas de la noche de este lunes, cuando un auto se pasó el disco pare y provocó que él se fuera contra un poste. Ya más tranquilo, Edmundo Varas aprovechó sus redes sociales para informar al respecto. Ahí, subió un video donde se ve que el accidente pudo ser peor.

"En casa, la vida es más curiosa y muchas veces inexplicables. Las cosa suceden en cosas de segundo. No me pasó nada grave más que lamentar daños materiales. Esta ves no fue mi culpa y no estaba rodeado de prensa y menos de un contingente policial, como me sucedió en algún momento de mi vida", dijo a través de Instagram.

"Gracias a Dios puedo decir que estamos todos bien. Pensarán que hablo tonteras, pero dios siempre está conmigo", agregó.

Ante la conmoción de sus seguidores, Edmundo Varas decidió hacer un par de videos más. En uno de ellos agradece las muestras de cariño.

"Se preocuparon por mi, de los que menos espera cariño o un llamado telefónico. Soy un hombre de fe y gracias a Dios son solo cosas materiales", sentenció.

Acá puedes ver el video del accidente de Edmundo Varas