Mel C debutó en Chile con un entretenido pero acotado show

“Me perdí Pride. ¿Cuándo fue? ¿Hace una o dos semanas? Lo siento, estaba ocupada en estadios”, decía arriba del escenario de Blondie la Spice girl, Mel C, haciendo referencia a la reciente gira que realizó con sus compañera en Reino Unido. Su show llevaba un par de canciones y este tipo de interacciones con el público mostraban el buen ánimo que tuvo "Sporty" durante todo su show.

Natalia Espina - IG: @natalia_photo

Pese a que su presentación inició con un retraso de casi una hora y cuarto respecto a lo informado por la producción, esta energía y sentido del espectáculo de Mel C hizo olvidar pronto la espera. “¿Alguno fue a UK a vernos?”, preguntó en un momento la cantante con picardía, ya que ella misma se respondió: “Bueno, yo fui la única que vino a verlos ustedes”. Un comentario que sacó aplausos del público.

Natalia Espina - IG: @natalia_photo

Fue un show breve, pero muy entretenido, en el que la británica presentó cerca de diez canciones en cuarenta minutos, entre las que destacaron el clásico de Spice girls, “2 become 1” y el cover de Hercules and Love Affair, “Blind”. Otro de los buenos momentos de su presentación estuvieron a cargo del su grupo de drag queens llamado Sink the Pink. Por ejemplo, una divertida parodia en la que los bailarines aparecieron caracterizadas de las interpretes de “Wannabe” que “Sporty Spice” interrumpió.