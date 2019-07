Canal 13 termina contrato con Mario Kreutzberger, “Don Francisco”, y dice adiós tras 57 años en la señal

Han sido semanas complicadas para Canal 13. El 20 de junio, y tras una sesión extraordinaria, el directorio de la señal aceptó la renuncia de Javier Urrutia al cargo de Director Ejecutivo. En su reemplazo, asumió Maximiliano Luksic Lederer, quien completa casi tres años en la empresa.

De ahí en más, se ha sentido la mano del hijo de Andrónico Luksic en el directorio. y es que el mandamás ha tomado algunas medidas que no han pasado desapercibidas.

Primero, la semana pasada se informó de que 9 actores y actrices no renovaban contrato. Se trata de Cristián Campos, Tamara Acosta, Loreto Aravena, Josefina Montané, Susana Hidalgo, Pablo Macaya, Francisco Pérez-Bannen, Nicolás Poblete y Lorena Bosch. Todos tuvieron reuniones por separado y se les informó de la situación. De hecho, no les importó que aún no se estrena la nueva apuesta nocturna del canal: "Amor a la Catalán", donde muchos de ellos participan.

Reportaje de "24 Horas" sobre Fernanda Maciel marca récord histórico de denuncias en el CNTV Más de 1800 personas escribieron al organismo para denunciar la nota periodística en que se entregaraban detalles de la "estructura de personalidad" de la joven asesinada.

Adiós a Don Francisco

El mismo medio que aseguró el fin del contrato de los actores, informó esta tarde de que Mario Kreutzberger, “Don Francisco”, ya no continúa en Canal 13. Información que fue confirmada por Publimetro.

Así, durante una reunión que sostuvo Maximiliano Luksic con los trabajadores, Kreutzberger tomó la palabra y se despidió de sus compañeros de señal tras 57 años. Según el citado medio, esta decisión estaba tomada desde marzo y no significa el fin de las colaboraciones de "Don Francisco" en el canal.

Así, se le podría ver en la celebración de los 60 años de la televisora que se cumplen este 2019.