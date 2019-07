Rihanna nunca estuvo en Chile para el eclipse: revelan imágenes de la cantante en Reino Unido

Locura total había generado en Twitter la supuesta visita de Rihanna a Chile. La cantante internacional habría arribado a nuestro país para presenciar el eclipse total de sol de este 2 de julio.

Sin embargo, todo se derrumbó. En horas de esta mañana se revelaron imágenes de la artista en la Copa mundial de cricket, en Reino Unido. Ahí, Rihanna aparece llegando y posando en el estadio esperando un partido de la disciplina.

Rihanna at a cricket match a few minutes ago. pic.twitter.com/OeZy9EEtbo

Rihanna at the #SLvWI cricket game #CWC19 pic.twitter.com/38lPzGnx82

Look who's at #SLvWI to Rally 'round the West Indies!

Watch out for @rihanna's new single, Shut Up And Cover Drive 😉🎶 #CWC19 | #MenInMaroon pic.twitter.com/cou1V0P7Zj

— ICC (@ICC) July 1, 2019