Dayana Amigo realiza sentida reflexión en torno a su look en "Isla Paraíso": "No me gusta... No me gusto"

En 2018, se comenzó a transmitir la teleserie Isla Paraíso, por las pantallas de Mega. Una producción que cuenta con un numeroso elenco del que también forma parte la actriz Dayana Amigo, quien tuvo que someterse a una drástica transformación para interpretar el papel de Angelina.

Dentro de los cambios que experimentó, se encuentra un peculiar corte de cabello que le dio un aire más nerd y que se ajusta a su llamativo personaje que en la ficción mantiene una relación con Juan Luis, interpretado por Fernando Godoy. Se trata de un estilo 'pelela' que ella misma sugirió para exagerar su figura en pantalla.

Durante una entrevista concedida hace un tiempo atrás, la actriz dijo no sentirse afectada por la transformación, debido a que "no le tenía mucho apego al tema físico". Sin embargo, la situación cambió completamente tras cumplir un año con su nueva apariencia.

Así lo manifestó a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que habló sobre lo difícil que le ha sido aceptarse con este nuevo look. Todo, acompañado de una fotografía suya, en la que aparece con su cabello despeinado. Y si bien reconoció que a veces no le gusta, enfatizó en lo importante que es aceptarse a sí mismo.

"Cumplí un año con este peinadillo. A ratos me pasa la cuenta andar con la callampa a cuestas. No me gusta… No me gusto, mas creo que uno tiene la obligación de aceptarse, amarse y gustarse así como uno es no más… Al natural, sin filtros ni maquillajes ni weas (sic)", escribió.

