Alejandra Fosalba celebra sus 50 años con un emotivo mensaje

Alejandra Fosalba ha tenido unos días muy ajetreados. La semana pasada, se dio a conocer una demanda que realizó la actriz, junto a su colega Amparo Noguera, a TVN. Fosalba acusó al canal estatal de despido injustificado y de malas prácticas. Frente a esto, exigió una millonaria indemnización.

A pesar de las polémicas, la actriz de Canal 13 ha querido compartir un mensaje en este día especial, ya que cumple 50 años de edad. A través de su cuenta de Instagram, publicó unas sentidas palabras de agradecimiento por su natalicio.

"Y llegaron mis 50 años (me pillaron media chascona). Siempre lo vi lejano pero aquí están. Puro agradecimiento a la vida por tanto. Mi familia que es lo más importante, la oportunidad de ser madre de dos niñas maravillosas, estar con un hombre que me ama hace casi 20 años es un sueño. Orgullosa de todo lo que he construido con trabajo y esfuerzo, siempre dispuesta a luchar por lo mío. Levantándome las veces que sea necesario" escribió la integrante de Río Oscuro.

"La vida pasa rápido. Hay que disfrutarla y poner atención a las cosas que realmente importan. Cada uno sabe lo que pasa en su corazón y por eso hay que guiarse siempre. Los quiero y les agradezco a cada uno de ustedes que me están entregando buena energía siempre. Me llena el alma", finalizó Fonalba.

Colegas y rostro del espectáculo también se hicieron presente con saludos. Las actrices Magdalena Müller, Antonella Ríos e Ingrid Cruz fueron algunas de las personas que le desearon un feliz cumpleaños.

Sus seguidores de Instagram, además de felicitarla, resaltaron el tonificado cuerpo que tiene a sus 50 años. La actriz se llenó de elogios. "Regia", "estupenda" y "bella" fueron algunos de los calificativos que recibió. "Quisiera estar como tú a los 50", le escribió otra usuaria.

