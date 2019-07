"Spider Man: Far from home": Llega a los cines la mejor "Spider Man" que cierra la Fase 3 del MCU

Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) siguen impactados, tras lo que se vendió como el gran cierre, a más de diez años de historia, con la llegada de “Avengers: Endgame” este 2019. También vivieron una especie de luto que tuvo un pequeño alivio, cuando se confirmó que el final real de la llamada Fase 3 estaría a cargo de Spider-Man, quien fue una de las muertes más potentes que dejó la victoria de Thanos en “Infinity War”.

Y hoy, todos aquellos que quieren curar sus heridas podrán hacerlo cuando la segunda entrega de la cinta protagonizada por Tom Holland se estrene en los cine nacionales.

Y pese a que la película sirve como un buen epílogo, al hacerse cargo de un mundo que vio partir no sólo a Tony Stark, Steve Rogers y Natasha Romanoff, también a sus seres queridos (quienes regresaron tras la épica batalla vista en “Endgame”), nunca olvida que su corazón está en ser un historia de Spider-Man.

Ese es el gran valor de “Far from home”, cuya propuesta es mejor que “Homecoming”, ya que uno de los elementos centrales de la trama es una de las preocupaciones más importantes del trepamuros: su constante dilema entre su vida personal y sus responsabilidades como héroe, sin olvidar la protección de su identidad. Una problemática que está muy bien trabajada a partir de un mundo que vivió una gran amenaza y vio caer a sus defensores más poderosos.

gentileza

Es ahí donde Nick Fury (Samuel L. Jackson) entra en juego, al interferir en un viaje escolar a Europa del curso de Peter Parker, para que Spider-Man enfrente a los Elementales y asuma su responsabilidad como Vengador. De esta manera, los seres queridos del estudiante de 16 años proveniente de Brooklyn siempre estarán en medio del peligro, obligando al héroe creado por Stan Lee y Steve Ditko a lidiar con esta preocupación constantemente.

Junto a los Elementales, también aparece Quentin Beck, quien dice venir de otra Tierra, la que sufrió con estos nuevos enemigos que atacan el mundo. El personaje a cargo de Jake Gyllenhaal está dispuesto a ponerse al servicio de Nick Fury, para lograr imponerse a esta amenaza y ser el nuevo héroe en que el mundo crea. Pero todos aquellos que conocen el universo de Spider-Man y estén familiarizados con este enemigo que lleva por nombre Misterio, saben que con este villano nada es lo que parece.

También se le da un giro tecnológico, dejando en los cómics su profesión de especialista en efectos especiales, tal como ocurrió con el antagonista de la primera, el Buitre (Michael Keaton).

“Far from home” es una cinta liviana, con varios giros que, aunque sean algo predecibles para los seguidores del “Spidey”, no dejan de sorprender en cómo se trabajaron para llevarse a la pantalla grande. Una comedia juvenil, con toques de romance, pero con mucha acción. También hay espacio para un par de tributos (el más tangible es uno de los momentos más chistosos de la cinta), con escenas en las que es imposible no recordar a Capitán América y Thor.

La película funciona como una transición a aceptar que el mundo ya no cuenta con los Vengadores, pero fortalece los cimientos de un Spider-Man que se encamina a apropiarse de su rol de ser uno de los superhéroes de “La Casa de las Ideas” más importantes, desde el que se puede construir toda una nueva historia.

Las dos escenas post créditos dan espacio a esa especulación, en especial, si los rumores de que la figura de Norman Osborn sería el gran villano de la próxima fase del MCU.