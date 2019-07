"Stranger Things 3" ya está disponible: todo lo que tienes que saber de la serie de Netflix que vuelve aún más oscura

"Stranger Things" regresó a Netflix con su tercera temporada. . La nueva entrega promete ser una mezcla de acción, terror, nostalgia ochentera y aún más oscura que las anteriores.

Así, “Stranger Things 3” se situará en el verano de 1985, en Hawkins, Indiana. Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, pondrán especial énfasis en la piscina municipal de Hawkins, la feria organizada por el alcalde Kline (Cary Elwes) y en el nuevo centro comercial Starcourt Mall.

Serán un total de 8 episodios los que conformarán “Stranger Things 3” y mostrarán a Eleven y sus amigos enfrentarse a un nuevo enemigo que tiene el deseo de “acabar con todos” en el pueblo.

Dayana Amigo realiza sentida reflexión en torno a su look en "Isla Paraíso": "No me gusta… No me gusto" La actriz enfatizó en lo importante que es aceptarse a sí mismo

Nombres de los episodios de Stranger Things 3*

1. Suzie, ¿Me recibes? (Suzie, Do You Copy?)

2. Ratas de centro comercial (The Mall Rats)

3. El caso de la socorrista desaparecida (The Case of the Missing Lifeguard)

4. La prueba de la sauna (The Sauna Test)

5. El origen (The Source)

6. El aniversario (The Birthday)

7. La mordedura (The Bite)

8. La batalla de Starcourt (The Battle of Starcourt)

Gala Caldirola recibe insólitos comentarios tras derrota de Chile por visitar a Mauricio Isla en Brasil La modelo llegó a Brasil a apoyar a su marido

¿Quién es el nuevo enemigo de la temporada?

Los avances de “Stranger Things 3” han venido revelando detalles muy importantes de lo que su sucederá en el programa. Las promociones indican que los jóvenes ahora tendrán que enfrentarse a los nuevos cambios propios de la adolescencia.

Eleven y los suyos ahora tendrán además que intentar derrotar a un nuevo enemigo que se apodera de Billy (Dacre Montgomery) para comenzar a destruir el pueblo de Hawkins.

Del título del tercer episodio, ‘El caso de la socorrista desaparecida’, se desprende que Billy “infectará” a su compañera de trabajo en la piscina municipal para tener ayuda en sus planes por terminar con todos.

La serie estará llena de “easter eggs” o mensaje ocultos que hacen referencia a películas emblemáticas como “Terminator”, “Regreso al futuro”, “La invasión de los ultracuerpos”, “E.T.” y “Alien”.

Erica, hermana menor de Lucas, tendrá un papel mucho más protagónico en la tercera temporada de “Stranger Things” y se convertirá en el foco de la ocurrencias para romper los momentos de tensión en la serie.

Maya Hawke, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, es la nueva actriz que se incorpora en la nueva temporada de “Stranger Things”. La joven también aportará su cuota de humor e inteligencia para el nuevo caso que Steve y Dustin tratan de resolver.

Por otra parte, Hopper y Joyce iniciarán su propia aventura al darse cuenta de unos fenómenos relacionados al magnetismo que han pasado desapercibidos para los ciudadanos de Hawkins.