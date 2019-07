Ignacio Valenzuela y Pedro Carcuro relatarán Chile-Argentina en reemplazo de Fernando Solabarrieta y Juan Cristobal Guarello

Este miércoles se acabó la ilusión de Chile de un tricampeonato. Con los relatos de Fernando Solabarrieta y los comentarios de Juan Cristobal Guarello para TVN y Canal 13, los chilenos fuimos testigos de la goleada de Perú por 3 goles a cero por la TV abierta, la misma que este sábado y domingo nos llevará hasta nuestros hogares la disputa por el tercer lugar y la gran final.

Las duplas para tales encuentros ya están listas. Solabarrieta y Guarello serán los encargados del partido entre Brasil y Perú el domingo. En tanto, Valenzuela y Carcuro relatarán el último esfuerzo de Chile en esta Copa América. Un cambio que no guarda relación con nada en particular y que ya estaba planificado de esta forma por los canales.

Y es que algunos pueden llegar a pensar que este enroque lo hicieron luego de las críticas de ayer en redes sociales. Ahí, no sólo se llenaron de críticas a la "Roja", sino que Fernando Solabarrieta fue uno de los grandes afectados. Los televidentes le reprocharon su "excesivo" positivismo. De hecho, el escritor Jorge Baradit salió a recriminarlo.

"Solabarrieta, hay una ley no escrita en el mundo del fútbol más o menos DESDE SIEMPRE: no se cantan los goles antes, no se “está seguro de que vamos a empatar” y menos 'de este corner sale el gol'. Sé que es pensamiento mágico, todos lo sabemos. Pero en serio, fuiste insoportable", le dijo en Twitter.

Éxito en el rating

El partido de Chile-Perú dejó grandes créditos a TVN y Canal 13. Entre las 20:04 y las 22:28 promediaron 49,7 puntos de rating con peak de 58 unidades. En el mismo horario, CHV obtuvo 5,5 puntos, Mega 8,9 y La Red 1,8.